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桌球／林昀儒確定加盟日本T聯賽 官網盛讚：台灣來的刺客

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桌球／林昀儒確定加盟日本T聯賽 官網盛讚：台灣來的刺客

聯合新聞網／ 綜合報導
林昀儒。 新華社
林昀儒。 新華社

我國桌球一哥林昀儒上個月剛在德國聯賽攜手德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）、瑞典好手莫雷加德（Truls Moregardh）奪下冠軍，根據日媒報導，林昀儒確定暌違三年，再度於日本T聯賽征戰，

日本T聯賽官方昨日正式宣布，世界排名第8的林昀儒正式加盟木下東京隊，這是他時隔三年再度參戰。

林昀儒的隊友包括世界排名第5的巴西好手雨果（Hugo Calderano），以及日本選手篠塚大登、及川瑞基、田添健汰、吉田雅己、大島佑哉、松島輝空等人。

木下東京隊官網也以「台灣來的刺客！」為標題，形容林昀儒。木下東京隊將於台灣時間2月5日對上岡山隊。

日本 東京 德國 岡山 瑞典

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