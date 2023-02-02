桌球／林昀儒確定加盟日本T聯賽 官網盛讚：台灣來的刺客
我國桌球一哥林昀儒上個月剛在德國聯賽攜手德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）、瑞典好手莫雷加德（Truls Moregardh）奪下冠軍，根據日媒報導，林昀儒確定暌違三年，再度於日本T聯賽征戰，
日本T聯賽官方昨日正式宣布，世界排名第8的林昀儒正式加盟木下東京隊，這是他時隔三年再度參戰。
林昀儒的隊友包括世界排名第5的巴西好手雨果（Hugo Calderano），以及日本選手篠塚大登、及川瑞基、田添健汰、吉田雅己、大島佑哉、松島輝空等人。
木下東京隊官網也以「台灣來的刺客！」為標題，形容林昀儒。木下東京隊將於台灣時間2月5日對上岡山隊。
#木下マイスター東京— 木下マイスター東京 (@Meister_Tokyo) 2023年2月1日
台湾から大型補強🐥
“この度、木下マイスター東京に入団することになりました、林昀儒です。
Tリーグを通じて日本の皆さんの前で試合ができることをうれしく思います。
是非会場に応援に来てください！”#林昀儒 選手のスーパープレーにご期待ください🐥#木下グループ pic.twitter.com/ZN9iY8DY5x
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