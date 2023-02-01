NFL／上次40天就復出 這回傳奇四分衛布雷迪宣布永久引退
7次率隊奪下職業美式足球聯盟NFL超級盃冠軍的傳奇四分衛布雷迪今天表示，在奮戰23個球季之後，他將退休高掛球衣，不再復出。布雷迪去年曾引退，但僅僅過了40天又回到球場。
效力坦帕灣海盜隊的布雷迪（Tom Brady）今天在社群媒體發布退休消息，堅稱他不會改變決定，將永久引退。
一般認為，布雷迪是史上最佳四分衛。
現年45歲的布雷迪曾在2022年2月1日宣布高掛球衣，但只過了40天就打消退休念頭，重新回到海盜隊。
布雷迪曾效力新英格蘭愛國者長達19年，期間幫助愛國者6度贏得超級盃榮銜；2020年轉隊後，一舉幫海盜拿下超級盃冠軍，也是隊史第2座殊榮，而布雷迪也第5次榮膺超級盃最有價值球員（MVP）。
布雷迪的生涯傳球碼數（8萬9214碼）與傳球達陣數（649次）都是NFL史上第一，也是唯一至少5次參加超級盃以及5度獲選超級盃MVP的球星。
去年他一度退休，沒想到反悔後宣告復出，讓他和當時的妻子、巴西超模吉賽兒邦臣（GiseleBundchen）關係緊張。兩人後來於去年10月宣布離婚，結束13年的婚姻。
Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS— Tom Brady (@TomBrady) 2023年2月1日
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