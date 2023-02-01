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網球／被前女友控施暴 德國金童洗刷污名

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
德國網球名將澤瑞夫。 美聯社
德國網球名將澤瑞夫。 美聯社

東京奧運奪下男單金牌的德國網球名將澤瑞夫（Alexander Zverev），新年傷後復出外再有好消息，ATP宣布結束長達15個月的調查，被前女友沙瑞波娃（Olga Sharypova）只控施暴的澤瑞夫，調查結果確定因證據不足，不會受到紀律處分。

沙瑞波娃2020年11月指控澤瑞夫對自己精神及身體施暴，尤其是2019年美網到拉握盃期間；她曾受訪詳細描述遭到施暴的細節，並展示和朋友的對話紀錄以及澤瑞夫疑似虐貓的照片，ATP從前年10月就開始針對沙瑞波娃的指控進行調查。

經過超過一年的調查，今年終於有了結果，ATP表示由於缺乏可靠證據和目擊者陳述，且沙瑞波娃、澤瑞夫和其他陳述者的內容中無法證實指控，ATP已在官網宣布，不會對澤瑞夫有任何紀律處分。

不過ATP也有但書，若出現新證據，或是任何法律程序違反ATP規則，ATP可能會重新評估各次決定。

澤瑞夫自此至終都否認前女友所有指控，並支持ATP作出調查，如今還他清白，去年法網嚴重扭傷的澤瑞夫表示，很高興終於定案，「現在我最主要是從傷後恢復，專注在世界上我最愛的事物上，就是網球。」

去年法網4強受傷後，澤瑞夫就展開將近半年的漫長復健，直到上月初聯合盃才回到賽場；澳網止步第二輪的他，目前世界排名14，仍是德國「一哥」。

澤瑞夫 法網 美網

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