城市運動績效卓著 台中市運動局獲中央頒發「特優獎」

台中市持續推廣全民運動，執行「運動i台灣2.0計畫」成績斐然，今天教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟，親自頒發台中市政府運動局績效「特優獎」。運動局長李昱叡代表市長出席受獎時表示，近年台中市透過辦理體育活動、興建重要場館，成功帶動城市運動風氣，台中市連續七年榮獲「特優獎」，除感謝中央肯定與支持，也代表台中市運動推展表現亮眼績效卓越。

李昱叡表示，市長盧秀燕以打造台中「酷運動、酷城市」為目標，去年執行「運動i台灣2.0計畫」經費達3565萬元，241個專案，突破18萬人次參與，補助額度及執行案件數台中市皆高居全國第一，參與對象多元，包括銀髮族、兒童、女性、身心障礙者及原住民族等，更推廣特色活動與專案，如匹克球、冰壺、獨木舟、龍舟、街舞、自行車及足球運動熱區等項目，深受在地居民喜愛。

台中市運動局表示，台中市運動成績傲視全國，去年全民運動會台中市完成四連霸佳績，勇奪史上最多面金牌。此外，多項職業運動隊伍也以台中為主場持續蓬勃發展，如職棒「中信兄弟」勇奪二連霸，市府與球團合作辦理萬人封王遊行；職籃「台新夢想家」季票獲球迷搶購一空，仍有超過百位球迷候補一票難求，賽事滿場座無虛席；「台中太陽」則在成軍後首次參賽即勇奪聯盟年度亞軍佳績，台中市熱門職業運動紛紛創下輝煌紀錄。

此外，台中市積極推動大型運動建設，率全國之先首創「國民暨兒童運動中心」，並完成3座啟用、3座專屬兒童運動中心啟用、4座動工，首座烏日全民運動館預計今年動工。滿足成人與兒童運動需求，號召全民重視運動，養成規律運動的好習慣。

台中市運動局進一步指出，多項重要體育活動均在台中舉辦，如U23世界盃棒球錦標賽、U12世界盃壘球錦標賽、亞洲唯一台灣首次的「Red Bull 飛行日大賽」更突破6.3萬人參與，今年3月全球矚目的2023世界棒球經典賽（WBC）A組預賽，也將於台中洲際棒球場舉行，全世界僅4座城市具有舉辦資格，包括台灣台中、日本東京、美國鳳凰城、邁阿密，預計台中市將湧10萬人次球迷，一起為中華隊加油，台中市將再度站上國際舞台。