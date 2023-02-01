自由車／滑步車暨小輪車全國賽 冠軍將登環台賽頒獎台
「2023國際自由車環台公路大賽」將為您的孩子圓「中華隊」國手夢想，今年主辦單位中華民國自由車協會將於3月12日環台賽台北市站當天，舉辦「全民單車嘉年華-Push Bike滑步車暨BMX小輪車全國賽」，本次活動獲得官方授權認證，不僅讓孩子擁有中華隊兒童版車衣之外，每位完賽選手皆有完賽獎牌，各分組冠軍選手更將站上環台賽一級賽事頒獎台接受頒獎。
中華民國自由車協會希望透過這項自由車頂尖賽事，吸引更多愛好單車運動的朋友，並培養國人對單車運動的熱愛及支持，今年除了過往的Push Bike滑步車組別外，還特別規劃了BMX小輪車組別，讓2歲到12歲的小朋友們都可以來參加，主辦單位更結合了嘉年華型態，規劃出許多大人小孩都喜歡的單車嘉年華主題，小朋友與家長不僅可以近距離觀賞最高水準的自由車競賽，也可以現場體驗單車嘉年華周邊活動。
活動現場除了Push Bike滑步車和BMX小輪車賽事外，大會特別邀請了動力家極限運動團隊，為現場觀眾表演「極限單車秀」，小小選手除了可以觀賞到難得一見的極限單車秀，同時還可以看到環台賽國際選手們競輪比拚，更可以為環台賽中華五虎將加油。
今年Push Bike滑步車暨BMX小輪車全國賽，主辦單位更將報名人數擴大到300名，報名參加者即每人可擁限量版Chinese Taipei中華隊兒童版車衣及完賽獎牌，報名組別有滑步車幼幼組（2歲以上-未滿4歲）、滑步車幼兒組（4歲以上-未滿6歲）、滑步車幼童組（6歲以上-未滿7歲），以及小輪車兒童組（4歲以上-未滿7歲）、小輪車小童組（7歲以上-未滿10歲）、小輪車大童組（10歲以上-未滿12歲），每人報名費1000元，本次活動統一採取網路報名，民眾可至筆記報名系統，額滿為止，報名完成後，參賽選手請於於3月12日比賽前30分鐘進行報到檢錄。
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