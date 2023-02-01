自由車／滑步車暨小輪車全國賽 冠軍將登環台賽頒獎台

「2023國際自由車環台公路大賽」將為您的孩子圓「中華隊」國手夢想，今年主辦單位中華民國自由車協會將於3月12日環台賽台北市站當天，舉辦「全民單車嘉年華-Push Bike滑步車暨BMX小輪車全國賽」，本次活動獲得官方授權認證，不僅讓孩子擁有中華隊兒童版車衣之外，每位完賽選手皆有完賽獎牌，各分組冠軍選手更將站上環台賽一級賽事頒獎台接受頒獎。

中華民國自由車協會希望透過這項自由車頂尖賽事，吸引更多愛好單車運動的朋友，並培養國人對單車運動的熱愛及支持，今年除了過往的Push Bike滑步車組別外，還特別規劃了BMX小輪車組別，讓2歲到12歲的小朋友們都可以來參加，主辦單位更結合了嘉年華型態，規劃出許多大人小孩都喜歡的單車嘉年華主題，小朋友與家長不僅可以近距離觀賞最高水準的自由車競賽，也可以現場體驗單車嘉年華周邊活動。

活動現場除了Push Bike滑步車和BMX小輪車賽事外，大會特別邀請了動力家極限運動團隊，為現場觀眾表演「極限單車秀」，小小選手除了可以觀賞到難得一見的極限單車秀，同時還可以看到環台賽國際選手們競輪比拚，更可以為環台賽中華五虎將加油。