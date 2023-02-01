網球／前女友控家暴 ATP調查澤瑞夫1年半後不處分

東京奧運網球男單金牌好手德國澤瑞夫（Alexander Zverev），3年前遭到前女友莎瑞波娃（Olya Sharypova）指控家暴，ATP在2021年宣布介入調查，經過一年半後，今天宣布由於罪證不足，澤瑞夫將不會面臨任何處分。

澤瑞夫2021年拿下東京奧運金牌和ATP年終賽冠軍，始終否認前女友莎瑞波娃指控家暴，ATP仍在當年10月宣布介入調查，並由總部位在伊利諾州的森林湖集團負責。

經過為期15個月並進行超過20人的訪談，以及審查澤瑞夫與莎瑞波娃間的訊息、音檔和照片後，ATP今天透過聲明表示，由於罪證不足，澤瑞夫將不會面臨任何處分，「基於缺乏可靠的證據和目擊者報告，再加上兩人其他受訪者的陳述互相矛盾，調查無法證實指控。」

不過ATP強調，如果有新的事證出現，或是有任何法律程序顯示澤瑞夫違反了ATP規則，都將會重新評估對於他的懲處。