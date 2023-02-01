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足球／39億轉會費！ 切爾西補進梅西也喊讚的費南德斯

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
阿根廷年輕中場費南德斯以破英超紀錄的1.21億歐元（約台幣39.45億）轉會費加盟切爾西。 路透社
阿根廷年輕中場費南德斯以破英超紀錄的1.21億歐元（約台幣39.45億）轉會費加盟切爾西。 路透社

去年世界盃足球賽代表阿根廷奪下冠軍，對墨西哥之戰踢進國家隊生涯首顆進球的阿根廷年輕中場費南德斯（Enzo Fernandez），今天傳出將以破英超紀錄的1.21億歐元（約台幣39.45億）轉會費，從葡萄牙俱樂部班菲卡隊轉戰英超切爾西隊。

年僅22歲的費南德斯，去年6月才從阿根廷的河床俱樂部轉會到班菲卡，11月入選阿根廷國家隊，生涯首度站上世足賽舞台，對墨西哥關鍵戰接獲偶像梅西（Lionel Messi）的助攻，踢進個人在國家隊首顆進球，幫助阿根廷最終以2：0勝出，保住晉級希望。

這一球也讓費南德斯瞬間爆紅，最終拿下世足賽最佳年輕球員獎，並獲得梅西等人的讚賞，當時就不少人評估他的身價有望大漲。

今天也傳出切爾西將為費南德斯支付1.21億歐元，等同於1.068億英鎊的轉會費，將他從班菲卡納入旗下，高額轉會費也將超越曼城在2021年為格拉利許（Jack Grealish）支付的1億英鎊，改寫英超史上最高轉會費紀錄。

費南德斯將成為切爾西近期所簽下的第7名球員，根據統計，切爾西去年由道奇股東波利（Todd Boehly）領銜的投資團隊收購後，在球員身上的支出已經超過5億英鎊，展現補強不遺餘力的決心。

英超 梅西 世足賽

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