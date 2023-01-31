華欣女網／詹皓晴雙打開胡 梁恩碩連失11局遭逆轉
我國女網好手本周齊聚泰國華欣，昨天詹家姊妹的姊姊詹詠然雙打先開紅盤，妹妹詹皓晴今天也迎接勝場，可惜「小鋼炮」梁恩碩先盛後衰遭逆轉，單打止步首輪。
總獎金25萬9303美金的華欣女網賽，詹家姊妹分頭出擊，姊姊詹詠然和智利搭擋瓜拉琪（Alexa Guarachi）列第4種子，昨天在「超級搶10」開出紅盤；澳網打進8強的妹妹詹皓晴，本周改搭同胞吳芳嫺，寶島組合今天面對紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe）／中國大陸王曦雨，首盤1：1後連拿5局先下一城，第二盤再把握第11局的關鍵破發，以6：1、7：5拿到8強門票。
詹家姊妹同屬籤表上半部，各自再拿1勝就能在4強會師。
女單唯一台灣代表梁恩碩，今天面對列第5種子的烏克蘭對手柯莉塞娃（Marta Kostyuk），首盤在「搶7」中先聲奪人，第二盤也率先破發，但3：1領先沒能守成，遭對手連拿5局逆轉，決勝盤更吞下「貝果」，讓柯莉塞娃跨盤連拿11局下以6：7（7：9）、6：3、6：0逆轉晉級第二輪。
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