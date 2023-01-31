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排球／亞運培訓名單出爐 台灣隊長「歐告」陳建禎驚喜回歸

聯合報／ 記者曾思儒／台北—北海道電話採訪
陳建禎去年出席贊助品牌的旗艦店開幕記者會。圖／報系資料照
陳建禎去年出席贊助品牌的旗艦店開幕記者會。圖／報系資料照

中華排球協會今天公告今年杭州亞運和世大運培訓男、女排24人大名單，男排中包括旅日好手張育陞和前隊長「歐告」陳建禎，33歲的陳建禎笑說，2018年雅加達亞運前就曾預告是個人國際賽「最後一舞」，回心轉意已做好被球迷罵的心理準備。

陳建禎是雅加達亞運男排奪下銅牌的中華隊隊長，2015年就展開旅外生涯的他提到，杭州亞運因新冠肺炎疫情延期到今年，才萌生「復出」想法，目前效力日本排球聯賽二級隊伍北海道safliva的他說：「應該是有意識到，自己選手生涯何時會結束也不知道，加上去年其實等旅外的合約也等不太到，本來也想說最差就是在台灣做準備，如果有國家隊就回去打。」

去年10月才確定延續旅外生涯的「歐告」透露，華僑高中一起寫下連霸的隊友戴儒謙，近幾年不停遊說自己再度攜手出征國際賽，也是答應徵召的主因之一，他笑說：「很少人也很少有機會以選手身分參加亞運4次吧！」他預計日本聯賽結束後加入集訓，就看最終能否進入正選名單，實踐4度亞運行。

5年前雅加達亞運，中華男排打下睽違20年的獎牌，當時成員只有戴儒謙、陳建禎、吳宗軒、林宜暉和自由球員李佳軒在杭州亞運培訓名單，「最強雙胞胎」劉鴻敏、劉鴻杰雙雙落榜。

2023年「第31屆世界大學夏季運動會」暨「第19屆亞洲運動會」男子室內排球培訓隊當選名單，分別是顏振富、曾祥銘、張育陞、蔡沛彰、李尼希米、李佳軒、林宜暉、雷諾、蘇逢澤、陳政錡、吳宗軒、張昀亮、柯宗甫、高偉誠、戴儒謙、宋柏霆、柯凱傑、吳政陽、林謙、陳建禎、詹旻翰、洪榮發、黃正良和林錦龍。

女排24名培訓隊名單有曾琬羚、林其蓉、賴湘程、洪家瑤、黃蔓亞、陳佳蔓、陳姿雅、邱雅慧、張瓈文、胡曉佩、甘可慧、洪詩涵、黃瀞萱、陳莉鈞、許菀芸、廖苡任、劉雙菱、吳芳妤、林靖儀、林書荷、廖嘉安、陳潔、許晏寧和邱詩晴。

亞運 排球 中華隊

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