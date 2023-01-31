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足球／C羅價值6億元私人飛機賣了 傳出接手人竟是姆巴佩
據葡萄牙媒體報導指出，轉戰沙烏地阿拉伯聯賽的C羅(Cristiano Ronaldo)，從去年7月開始拍賣私人飛機，於近日內終於成交了，接手人可能竟是法國足球明星姆巴佩(Kylian Mbappe)。
C羅是在2015年購買的私人飛機「灣流G200」雙引擎噴射飛機，該飛機全球限量250架，全機為客戶量身訂造，造價約2000萬歐元(台幣約6億)，C羅經常帶著家人搭乘這架飛機，最近一趟，就是去年12月載著C羅全家前往沙烏地阿拉伯首都利雅德與艾納斯隊簽約。去年7月，C羅就決定要賣掉這架私人飛機，當時的理由是要換大一點的飛機，如今年薪超過2億歐元，更有理由換機。
葡萄牙媒體報導，傳出接手C羅這架私人飛機，就是從小把C羅當做偶像的姆巴佩，買下這架飛機後，被戲稱是最狂的「追星族」。
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