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足球／C羅加盟一球未進 教頭仍肯定：會回到歐洲賽場

聯合新聞網／ 綜合報導
葡萄牙足球巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）轉戰沙國後的兩場正式賽都未進球。 美聯社
葡萄牙足球巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）轉戰沙國後的兩場正式賽都未進球。 美聯社

葡萄牙足球巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）近期轉戰沙國聯盟，加盟至今2場正式比賽，他都還未貢獻進球，不過艾納斯的總教練賈西亞（Rudi Garcia）仍是肯定他，認為他還有機會重返歐洲賽場。

C羅上月轉戰沙國簽下年薪2.14億美金天價合約（約台幣64.8億元），出賽兩場正式賽都尚未替球隊踢下分數，還在上週在沙烏地阿拉伯超級盃半決賽中，錯失破門良機，當時賈西亞也坦言，C羅錯失了一個可以扭轉局面的機會。

雖然如此賈西亞仍是肯定C羅：「他是一個積極性的補強，有助於驅散防守者。」並補充：「他是世界上最好的球員之一。他不會在艾納斯結束他的職業生涯，他會回到歐洲。」

即將在2月5日迎來38歲生日的C羅，和艾納斯的合約到2025年，屆時他已經40歲。在加盟沙國時他曾表示，自己是拒絕了歐美多家的報價後，選擇加盟艾納斯的。外界曾猜測他有可能會在沙國會下職業生涯句點，不過現在賈西亞看好他能回到歐洲賽場。

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