足球／世足賽奪冠後湧百萬私訊 梅西曝IG帳號遭鎖
阿根廷球星梅西（Lionel Messi）去年率隊拿下夢寐以求的大力神盃，近日他在卡達世足後首次接受媒體訪問，除了分享世界盃之旅的心路歷程，也透露奪冠後因為私訊量太多被Instagram封鎖。
梅西接受阿根廷電台《Urbana Play》表示：「我被Instagram封鎖了幾天，因為奪冠後我收到數以百萬的訊息，於是我就被封鎖了，還刪除了一些看不到的訊息，一切都太瘋狂了。」此外，他也透露他是親自經營個人帳號，並沒有經紀公司、團隊或是專人代理。
梅西在奪冠後發的第一則貼文，內容是多張他舉著大力神盃的照片及團隊合照，此則貼文總共獲得了約7500個讚，是目前Instagram最多讚的貼文，被問到對此的心得，梅西表示：「我並沒有想成為史上最多讚的照片，但事情發生了，這可能證明了大家想看我舉起這座獎盃。」
他的Instagram帳號目前約有4.25億追蹤數，僅次於Instagram官方的5.9億以及葡萄牙足球球星C羅納度（Cristiano Ronaldo）的5.4億，是世界上第二多追蹤的個人用戶。
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