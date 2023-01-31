高球／潘政琮手腕逐漸恢復 預告3月底重返美巡賽

台灣旅美高球好手潘政琮去年底「進場維修」，並留在台灣陪家人過年，他今天在臉書上宣布，經過治療與休息，手腕逐漸恢復，預告將在3月底重返美巡賽。

東京奧運高爾夫銅牌得主潘政琮2022-23年美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）賽季至今參加5場賽事，去年11月返台後，投入公益高球賽，同年12月底因左手腕發炎，注射高濃度血小板血漿（PRP）治療。

潘政琮旅外多年，今年農曆春節期間難得留在台灣，他日前也開心在臉書分享與家人一同出遊的照片。

潘政琮今天在臉書發文表示，經過治療與完全的休息，手腕已經逐漸恢復，在醫生評估後，能慢慢展開練習，預計3月底將返回賽場。

潘政琮預計3月初返美，他說，美巡賽資格的部分，團隊已於1月初完成申請受傷休息的程序，並且獲得核准，因此這段期間沒有參賽的場次，在將來需要時能夠補上。