網球／地球人贏不了約克維奇！教練讚霸業至少可再2年
35歲的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）今年重返墨爾本再度稱霸澳網，締造生涯10度打進決賽都奪冠的史無前例紀錄，豎立「墨爾本之王」封號，他的教練伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）更說，短時間仍沒有年輕選手能撼動小約霸業。
伊凡尼塞維奇被問到，小約能維持在顛峰狀況多久？「絕對可以再2、3年。」幫助小約贏下7座大滿貫的伊凡尼塞維奇說。
「他的程度難以置信，像來自外星球。他的腦袋運作方式完全不同。」伊凡尼塞維奇形容說。
約克維奇5月將滿36歲，今年澳網面對一票年紀小10歲的對手仍連戰皆捷，包括決賽3盤拍下24歲的希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。
事實上，小約最近參加的7場大滿貫就摘下5冠，累積22座大滿貫已經追上原本獨居領先的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），本周更重返球王，「三巨頭」就算「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）去年退役，小約和納達爾仍是大滿貫霸主。
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