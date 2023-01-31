擬允俄羅斯參賽遭基輔痛批 IOC發聲明反駁
國際奧林匹克委員會（IOC）先前表示可能開放俄羅斯運動員參加2024年奧運，遭烏克蘭官員痛批助長戰爭，國際奧會今天駁斥這項批評。
路透社報導，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）上週末表示，總部設在洛桑的國際奧會鼓勵「暴力、大規模屠殺、毀滅」，今天更說奧運出現俄羅斯選手形同給予俄國「提倡種族滅絕的平台」。
國際奧會在聲明中說：「國際奧會以最強烈的措辭對此以及其他中傷聲明加以駁斥，這不能當作建設性討論的基礎。」
烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）稍早強調，許多俄國奧運選手和軍方有關連，包括為與國防部有關的體育團體出賽。
國際奧會上週表示，樂見亞洲奧林匹克理事會（Olympic Council of Asia）讓俄羅斯和白俄羅斯選手在亞洲參賽的提案。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言