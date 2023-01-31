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柔道／出征巴黎大滿貫賽 楊勇緯備戰3大賽

中央社／ 台北31日電
柔道男神」楊勇緯在大年初五（1月26日）就恢復訓練，為今年首站巴黎大滿貫賽做準備。 聯合報系資料照
柔道男神」楊勇緯在大年初五（1月26日）就恢復訓練，為今年首站巴黎大滿貫賽做準備。 聯合報系資料照

「柔道男神」楊勇緯在大年初五（1月26日）就恢復訓練，為今年首站巴黎大滿貫賽做準備，今晚將啟程，教練劉文等表示，希望透過比賽檢視訓練成果，備戰世錦賽、世大運和亞運

楊勇緯去年共參與7場賽事，就有6站登上頒獎台，累計1金2銀3銅成績，而巴黎奧運積分賽也在去年6月開跑，楊勇緯目前暫居積分排行前3名。

教練劉文等透露，楊勇緯一直訓練至小年夜，在大年初五就開工，而他也不擔心選手過年期間體重控制情況，他強調，選手都很清楚自身目標，「基本上都會控制在一定範圍內」。

楊勇緯開季首站將瞄準2月4日、5日在法國舉行的巴黎大滿貫賽，今晚將搭機出發，劉文等表示，除了希望楊勇緯可以穩穩地拿下每一場比賽外，也會關注比賽前準備、比賽中應對以及賽後的心情調整。

劉文等期許，楊勇緯透過比賽更能掌握如何與對手對抗，並發揮平時練習水準。

在結束巴黎大滿貫賽後，楊勇緯也將參加當地的訓練營，預計10日返台，劉文等透露，楊勇緯後續還將出征5月的世界柔道錦標賽及6月烏蘭巴托大滿貫賽，而此行也將為世錦賽、成都世大運、杭州亞運做準備。

楊勇緯 世錦賽 亞運

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