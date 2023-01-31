【專家之眼】為何喬帥人緣不及費、納？

前（1/29）天澳網最引人矚目的新聞，莫過於喬科維奇創下了諸多最高記錄，包括澳網史上無人能及的10冠、28連勝，「墨爾本之王」封號可謂實至名歸，以及拿下22座大滿貫金杯，與納達爾並列史上第一。

喬帥在決賽雖然直落三擊敗希臘球星西西帕斯，可是有看比賽的觀眾都知道，他贏得並不輕鬆。第二、三盤都是靠搶七險勝，尤其第二盤喬帥的發球局曾出現西西帕斯的盤末點，在驚濤駭浪中保發，第三盤開局還先被破發，卻能淡定地馬上破回來，封鎖了對方逆轉的機會。大體而言，喬帥憑著更高超的技巧、鋼鐵般的意志，以及豐富的經驗，掌握了關鍵分，贏得勝利。

以35歲年齡，還有如此顛峰的狀態，頗不可思議。根據統計，喬帥擊球速度比前兩次參加澳網還快，二發也常保持在時速160公里以上，讓對手很難招架。正如他自己所言，他還在持續進步中。難怪這屆澳網幾位優秀的球員，一對上喬帥，竟然顯得程度很差，譬如本週排名擠進第五的魯布列夫，就被修理得潰不成軍，完全出乎預料。輸球後他趴在健身車上崩潰的照片被狂傳，可說是喬手下敗將落寞心情的寫照。

如此驚人又勵志的輝煌紀錄，引起許多球迷的熱議，最被津津樂道的話題，就是他能否稱得上GOAT，亦即史上最偉大的網球員。綜合各項紀錄，他幾乎是最出色的。三巨頭當中，費德勒已退休，納達爾的傷勢又令人擔憂，喬科維奇無疑是最有機會繼續締造新紀錄的球王。

無論如何，這三人誰最偉大，或許還有討論的空間，但喬帥人緣遠不及費、納，卻是相當奇怪又不爭的事實。多年來，他已習慣了「全球客場」，和費爸的「全球主場」，恰恰形成鮮明對比。網路上對喬帥喝倒采的酸言酸語，比比皆是，可是卻看不到有說服力的理由。最常見的說法是球品不好或脾氣壞，然而比他球品差的人多如牛毛。

澳洲的壞小子基里歐斯絕對不遑多讓，而即使形象如紳士般的費德勒，還曾在溫網爆粗口而遭主審警告，連從不摔拍的納達爾也發過脾氣。也有人說喬帥很臭屁，所以讓人看不順眼，可是新生代如美國的蒂亞弗，打出致勝球後的表情往往更囂張。總之，喬帥絕對不是球品最差或最臭屁的那個。所以，有些觀眾，包括國內的一些球迷，很「誠實」地說，沒有任何理由，就是討厭喬科維奇。

其實，原因不難理解，這次男單決賽的頒獎典禮上，喬帥就間接給出了答案，那便是他勉勵西西帕斯的話：「我們都來自弱小的國家。」因為來自弱國，所以資源比較匱乏，必須付出更大努力，嘗到更多辛酸。

喬帥沒有明講的是，小國出身的英雄，即使成功後，還得面對來自世界各地的歧視與奚落。想想看，名不見經傳的小國、弱國，突然冒出一個強大的球員，處處碾壓大國的高手，看在大國的觀眾眼裡，難免覺得豈有此理。這種不忿的心情，就轉化為「全球客場」的嘲諷。奇妙的是，如此沒什麼道理可言的情緒，還頗具傳染力，形成一股「國際潮流」，讓一群球迷「跟風」，一起沒來由地討厭喬帥。這不就跟冷戰時期，很多看了好萊塢電影的觀眾，潛移默化中，不知不覺地討厭蘇俄，是類似的道理嗎？

由此，或許更能明白，為什麼喬帥奪冠後，情緒激動得倒地痛哭，久久不能自已，也有現場球迷跟著落淚。腳傷，還有去年被澳洲驅逐出境，被美網拒絕參賽，溫網奪冠卻無積分，這一、兩年的諸多不順，固然都是無情的壓力，但十幾二十年來受到的歧視，也是不容忽視的「風刀霜劍嚴相逼」。

猶記得決賽轉播時，國內主播調侃說，喬科維奇大概是我們認識的唯一一個塞爾維亞人。如今，這位塞爾維亞之光，登上網壇至尊寶座，出了一口惡氣。觀眾可以討厭他，但絕不敢輕視他。假使有一天，台灣也誕生一位碾壓大國的網球球王或球后，經常面臨「全球客場」，我們應該更能體會他的心情吧？