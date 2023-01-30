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華欣女網／逆轉勝！詹詠然雙打開紅盤闖8強
我國女網好手詹詠然和智利搭擋瓜拉琪（Alexa Guarachi）澳網後繼續攜手，今天在泰國華欣女網賽演出逆轉勝，以5：7、6：3、10：7力退日、俄聯軍，8強門票到手。
台智組合澳網前在奧克蘭女網賽打進4強，澳網止步第二輪，轉戰泰國列大會第4種子，今天遇日比野菜緒／克羅瑪查娃（Irina Khromacheva），首盤第5局先遭破，雖在第10局回破、扳平到5：5，但第11局又失守，5：7讓出首盤。
第二盤形成破發大戰，前4個發球局兩組人馬都沒能保發，名列第4種子的台智組合在3：3時連破帶保連拿3局才以6：3扳回一城。
「超級搶10」台智組合先取得3：0領先，雖一度遭4：4追平，但在連破對手3個發球分下先取得9：5「賽末點」優勢，最終在第3個機會鎖定勝利。
詹家姊妹華欣女網賽分頭出擊，姊姊詹詠然今天先開紅盤，澳網打進女雙8強的妹妹詹皓晴本周改搭同胞吳芳嫺，寶島組合也處籤表上半部，詹家姊妹有機會在4強上演內戰。
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