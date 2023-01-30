暌違3年新春團拜 體育署展望國際賽拚佳績

新冠肺炎疫情逐步緩和，教育部體育署暌違3年再度舉辦新春團拜，教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟、中華奧林匹克委員會主席林鴻道、中華民國體育運動總會會長葉政彥、中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠，今天上午於體育聯合辦公大樓連袂向大家拜年，與體育團體歡聚互道恭禧，展望國內體壇在疫情漸緩後今年能夠突破極限，繳出亮麗的成績。

新春開工第一天，林騰蛟回顧過去三年體壇共同走過新冠疫情的考驗，持續在體育運動的基礎建設、人才培育、運動產業方面開拓新機，並且在國際體育、競技運動舞台獲得佳績。

今年國際賽事眾多，林騰蛟期許今年持續平順開展各項體育政策及業務，與中華奧會、中華體總、中華帕總及各單項協會「同樓一命」，在今年陸續登場的成都世大運、杭州亞運、杭州亞帕運等國際賽會，攜手突破極限，讓台灣選手在國際舞台大顯身手。

林鴻道指出，今年有許多國際賽事復辦，將會是忙碌的一年，也將是台灣體壇發光發熱的一年，奧會將與各協會攜手支持選手創造佳績；葉政彥和穆閩珠會長一致表示，體育界就是一個大家庭，期望與各單項協會一起打拚，也對於今年選手能在國際賽會爭金奪冠，深具信心。