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暌違3年新春團拜 體育署展望國際賽拚佳績

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
教育部體育署睽違3年再度舉辦新春團拜。圖／體育署提供
教育部體育署睽違3年再度舉辦新春團拜。圖／體育署提供

新冠肺炎疫情逐步緩和，教育部體育署暌違3年再度舉辦新春團拜，教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟、中華奧林匹克委員會主席林鴻道、中華民國體育運動總會會長葉政彥、中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠，今天上午於體育聯合辦公大樓連袂向大家拜年，與體育團體歡聚互道恭禧，展望國內體壇在疫情漸緩後今年能夠突破極限，繳出亮麗的成績。

新春開工第一天，林騰蛟回顧過去三年體壇共同走過新冠疫情的考驗，持續在體育運動的基礎建設、人才培育、運動產業方面開拓新機，並且在國際體育、競技運動舞台獲得佳績。

今年國際賽事眾多，林騰蛟期許今年持續平順開展各項體育政策及業務，與中華奧會、中華體總、中華帕總及各單項協會「同樓一命」，在今年陸續登場的成都世大運、杭州亞運、杭州亞帕運等國際賽會，攜手突破極限，讓台灣選手在國際舞台大顯身手。

林鴻道指出，今年有許多國際賽事復辦，將會是忙碌的一年，也將是台灣體壇發光發熱的一年，奧會將與各協會攜手支持選手創造佳績；葉政彥和穆閩珠會長一致表示，體育界就是一個大家庭，期望與各單項協會一起打拚，也對於今年選手能在國際賽會爭金奪冠，深具信心。

今天新春團拜適逢國際桌球總會技術官員培瑞茲（Pablo Perez）來台視察，共同參與見證體育界的開春盛事，林騰蛟與體壇領導人們也與體育界夥伴相互祝福，期許體育界鴻「兔」大展，佳績整年。

教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟新春團拜上和與體育團體歡聚互道恭禧。圖／體育署提供
教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟新春團拜上和與體育團體歡聚互道恭禧。圖／體育署提供

體育署 培瑞茲 帕運

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