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NFL／老鷹、酋長聯盟冠軍戰分傳捷報 兩隊超級盃正面交鋒

中央社／ 紐約29日綜合外電報導
費城老鷹隊擊敗萑金山巨人，取得超級盃門票。 法新社
費城老鷹隊擊敗萑金山巨人，取得超級盃門票。 法新社

老鷹今天狠狠啄傷49人在國聯稱王，酋長則是靠終場前的致勝射門險勝孟加拉虎拿下美聯冠軍，老鷹與酋長將在NFL超級盃正面交鋒。

費城老鷹（Philadelphia Eagles）在國家聯盟（NFC）冠軍賽迎戰來犯的舊金山49人（San Francisco49ers），49人四分衛柏迪（Brock Purdy）和替補的強生（Josh Johnson）先受因傷退賽，老鷹在桑德斯（Miles Sanders）兩度跑陣達陣的帶領下，以31比7痛擊49人，率先取得前進職業美式足球聯盟（NFL）超級盃（Super Bowl）的資格。

拿下這場比賽，讓老鷹在5年內第2次進軍超級盃。

桑德斯首節衝刺6碼達陣為球隊建功，在加踢得手後，老鷹以7比0領先，早早為比賽定調。

49人第2節一度追平，但桑德斯的13碼跑陣達陣讓老鷹要回領先，史考特（Boston Scott）的跑陣達陣讓老鷹擴大領先差距。

老鷹四分衛赫特斯（Jalen Hurts）第3節上演「魚躍龍門」達陣得分，讓老鷹進一步擴大領先幅度。艾略特（Jake Elliott）第4節31碼射門成功，徹底澆熄49人反撲氣焰。

堪薩斯酋長（Kansas City Chiefs）在美國聯盟（AFC）冠軍賽靠著終場前射門攻下致勝的3分，以23比20險勝辛辛那提孟加拉虎（CincinnatiBengals），在主場驚險收下NFL超級盃的最後一張門票。

這是酋長4年來第3度闖進超級盃。他們2020年終結50年的冠軍荒，高舉龍巴迪獎盃（LombardiTrophy），隔年敗給坦帕灣海盜（Tampa BayBuccaneers）衛冕失利。

在比賽讀秒階段，兩隊20比20戰成平手，酋長帶傷上陣的四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）在終場前17秒遭對方犯規，判罰15碼，酋長之後選擇棄踢，踢球員巴克（Harrison Butker）在比賽剩下3秒時將球踢進，酋長就靠著這關鍵的3分，重返超級盃舞台。

在談到將在超級盃對上老鷹時，馬霍姆斯說：「他們是支強隊，但我要先為今天贏得這場比賽慶祝一下。」

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