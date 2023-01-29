射擊／劉恆妤世界盃射下銅牌 感謝吳佳穎一舉動神救援
2023年射擊世界盃雅加達站我國共派出11名選手參加，今天的10公尺女子空氣手槍賽中，劉恆妤以247.6分拿下銅牌，吳佳穎雖射下資格賽第一，但最終以第五名作收。
吳佳穎在資格賽打出580分，達到亞運會選拔成績標準，和劉恆妤的573分居第1、第7名挺進8強排名賽，吳佳穎在決賽過程中不敵疲憊失準，只獲得第5名。
來自國立體育大學的劉恆妤，生涯第一次在世界盃賽打進決賽，一開始心情緊張頻頻打偏，排名一度掉到第6名，當下自覺似乎沒晉級機會，因此不斷的提醒自己，按照自己的擊發節奏專心打好每一發就好。
劉恆妤重新穩定心情，沒顧慮之下，出手變得很果決，反而及時找回準度連連命中，反超吳佳穎，最終獲得銅牌。
賽後劉恆妤興奮表示：「好緊張，因很久沒打決賽，都快忘了決賽怎麼打了。感謝教練從預賽就一直在後面鼓勵她，要敢打。」
劉恆妤更感謝吳佳穎，在裝備檢查時劉恆妤的板機過輕沒通過檢查，吳佳穎馬上接過槍來，幫她做好調整，才能順利完成比賽。
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