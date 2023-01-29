快訊

車友慶生合影…偵查小隊長與北聯幫副幫主吃羊肉爐 北投分局祭處分

射擊／劉恆妤世界盃射下銅牌 感謝吳佳穎一舉動神救援

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
2023年射擊世界盃雅加達站10公尺女子空氣手槍賽中，我國選手劉恆妤以247.6分拿下銅牌。圖／中華射擊協會提供
2023年射擊世界盃雅加達站10公尺女子空氣手槍賽中，我國選手劉恆妤以247.6分拿下銅牌。圖／中華射擊協會提供

2023年射擊世界盃雅加達站我國共派出11名選手參加，今天的10公尺女子空氣手槍賽中，劉恆妤以247.6分拿下銅牌，吳佳穎雖射下資格賽第一，但最終以第五名作收。

吳佳穎在資格賽打出580分，達到亞運會選拔成績標準，和劉恆妤的573分居第1、第7名挺進8強排名賽，吳佳穎在決賽過程中不敵疲憊失準，只獲得第5名。

來自國立體育大學的劉恆妤，生涯第一次在世界盃賽打進決賽，一開始心情緊張頻頻打偏，排名一度掉到第6名，當下自覺似乎沒晉級機會，因此不斷的提醒自己，按照自己的擊發節奏專心打好每一發就好。

劉恆妤重新穩定心情，沒顧慮之下，出手變得很果決，反而及時找回準度連連命中，反超吳佳穎，最終獲得銅牌。

賽後劉恆妤興奮表示：「好緊張，因很久沒打決賽，都快忘了決賽怎麼打了。感謝教練從預賽就一直在後面鼓勵她，要敢打。」

劉恆妤更感謝吳佳穎，在裝備檢查時劉恆妤的板機過輕沒通過檢查，吳佳穎馬上接過槍來，幫她做好調整，才能順利完成比賽。

2023年射擊世界盃雅加達站10公尺女子空氣手槍賽中，我國選手劉恆妤以247.6分拿下銅牌。圖／中華射擊協會提供
2023年射擊世界盃雅加達站10公尺女子空氣手槍賽中，我國選手劉恆妤以247.6分拿下銅牌。圖／中華射擊協會提供

吳佳穎 亞運

延伸閱讀

射擊／世界盃雅加達站 劉恆妤女子空氣手槍奪銅

演習機關槍走火 南韓急向北韓澄清非蓄意射擊

忘記50顆子彈放背包就託運 美籍男子來台轉機遭送辦

【Daily Podcast】美國加州蒙特利公園市槍擊案：10人死亡、兇手已證實自殺身亡

相關新聞

射擊／劉恆妤世界盃射下銅牌 感謝吳佳穎一舉動神救援

2023年射擊世界盃雅加達站我國共派出11名選手參加，今天的10公尺女子空氣手槍賽中，劉恆妤以247.6分拿下銅牌，吳佳...

射擊／世界盃雅加達站 劉恆妤女子空氣手槍奪銅

去年在全大運勇奪雙金的台灣射擊女將劉恆妤，今天在射擊世界盃雅加達站女子10公尺空氣手槍以247.6分拿下銅牌，資格賽排名...

足球／大同足球精神台灣石虎傳承 強木在總教練創造場上奇蹟

教育部體育署為鼓勵民間贊助體育運動，獎勵長期奉獻與熱心推展體育運動之法人、團體及自然人，自民國(下同)98年迄今，已舉辦14屆體育推手獎表揚活動，以增進全民參與體育運動風氣。足球總教練強木在先生，從事

足球／富比士：「足球界喬丹」C羅薪水完勝 身價卻仍不及

葡萄牙足球巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）近期轉戰沙國聯盟簽下年薪2.14億美金大約（約台幣64.8億元）。過去他曾被讚賞為「足球界喬丹」雖然在成就方面無法直接比較，但在收入方面「籃

足球／C羅加盟前兩戰未進球 還遭球迷高呼「梅西」干擾

葡萄牙足球巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）在本周於沙烏地阿拉伯聯賽登場後，今天凌晨進行了加盟艾納斯的第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。