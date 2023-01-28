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PLG／郭少傑肘擊挨罰2.5萬禁賽1場 未來恐直接奪權

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

PLG聯盟針對今天新竹街口攻城獅隊與台新夢想家隊的比賽，郭少傑於第二節出肘攻擊夢想家吳家駿的違反運動精神犯規，聯盟賽後升級為二級惡性犯規並裁罰郭少傑罰款2萬5000元、禁賽1場。

在今天攻城獅與夢想家之戰第二節剩下15.32秒的時候，郭少傑針對吳家駿臉部的犯規動作，裁判當場宣判郭少傑違反運動精神犯規，賽後「審判委員」根據賽務章程59.9.(2)球員惡性犯規相關條例作出以下懲處：攻城獅郭少傑因為針對頸部（含）以上不必要且過度的犯規行為，處以二級惡性犯規，處罰款2萬5000元，記點兩點，並根據59.9.(4)由於球員主觀意圖及傷害對方行為，聯盟得基於聯盟及球團之整體形象，追加禁賽1場；禁賽將在31日攻城獅出戰領航猿比賽執行。

聯盟指出，由於賽事日趨緊張刺激，球員在場上拚戰難免動作會過大，為保護球員在場上的安全，聯盟賽後經與裁判長討論，未來再出現類似動作裁判皆有權當場判定奪權出場。

攻城獅 台新夢想家

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