足球／大同足球精神台灣石虎傳承 強木在總教練創造場上奇蹟

教育部體育署為鼓勵民間贊助體育運動，獎勵長期奉獻與熱心推展體育運動之法人、團體及自然人，自民國(下同)98年迄今，已舉辦14屆體育推手獎表揚活動，以增進全民參與體育運動風氣。足球總教練強木在先生，從事推展足球運動及培育選手不遺餘力，榮獲111年體育推手獎推展類金質獎肯定。

如果說大同寶寶是臺灣許多四、五、六年級生兒時的共同回憶，那麼比大同寶寶出現時間還要早的大同足球隊，則承載著臺灣足球發展的重要記憶，從成軍初期的業餘社團性質，一路晉升至企業甲級足球聯賽隊伍之一，並且開始成為中華隊國手的培訓搖籃。

而大同足球隊總教練(現臺灣石虎足球隊）強木在先生，將自己50幾年的歲月都奉獻於推展足球運動及培育選手，他在就讀大同高職(現臺北市私立大同高級中學附設高職)時期，就是學校足球校隊成員之一，畢業後接續投入大同公司足球隊行列，30歲時開始負責管理球隊，並自77年起至今擔任球隊總教練及臺北市體育總會足球協會副總幹事。

球隊在強木在總教練領軍之下，數十年來勇奪中正盃、足協盃、全國埠際甲組聯賽、總统盃、和平杯、世界華人盃、全國超級盃、全國五人制、企業甲级足球聯賽及全國城市聯賽等賽事多次冠軍，並在106至108年奪得臺灣企業甲級足球聯賽三連霸冠軍，成績斐然。

110年年底，大同公司宣布停止贊助大同足球隊並退出協會及球隊營運，在球隊面臨存亡危機之際，強木在總教練秉持對足球的熱誠，極力奔走尋求各方支援，以期為全臺灣歷史最悠久的男子足球隊延續一線生機。此外，在此期間，強木在總教練為了讓球員維持在最佳備戰狀態，仍然持續進行培訓提供專業指導，在其努力下，社團法人臺北市大同足球協會於111年元月中全面改組更名為「社團法人臺北市臺灣石虎足球協會」，原先的大同足球隊也更名為臺灣石虎足球隊再出發。

球隊之所以更名為「臺灣石虎」，緣由來自於「石虎」臺語的讀音與「非常好、最好」相近，而石虎本來是應該滅絕的動物，但在各界積極的保育下得以重拾生機，正如同成軍59年的老牌足壇勁旅大同隊也亟需企業伸出援手，讓球隊能夠在新的環境繼續生存，並且像石虎一樣重生。與此同時，未來也盼能號召更多力量延續這支國寶級足球隊，讓原大同足球隊的菁英班底們能夠繼續征戰，創造足球場上的奇蹟。