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日職／火腿新球場竟出包 搞得球團社長下台

聯合新聞網／ 綜合報導
火腿斥資百億的新球場出包。截圖自Twitter／japan
火腿斥資百億的新球場出包。截圖自Twitter／japan

日職北海道火腿鬥士斥資600億日幣（約台幣140億）打造的新球場「ES CON FIELD HOKKAIDO」傳出與標準不符出包，今（27）日球團社長川村浩二宣布將下台負責。

火腿新球場預計將在3月30日啟用，沒想到後來卻發現本壘板到後方觀眾席只有15公尺，未達規則規定的60英尺（約18.3公尺），無法更改的情況下，後來日職只能和其他球團商議，決定以「特例」方式如期啟用。

從2019年開始擔任火腿社長的川村浩二今天也宣布下個賽季將不會連任，已向球隊董事會請辭，轉為顧問。針對球場出包一事，他表示「工作的進行方法和過程有問題。我反省應該再更確認工作情形。」除了他外，火腿另有2人受到減薪等處分。

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