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足球／富比士：「足球界喬丹」C羅薪水完勝 身價卻仍不及

聯合新聞網／ 綜合報導
葡萄牙足球巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）。 美聯社
葡萄牙足球巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）。 美聯社

葡萄牙足球巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）近期轉戰沙國聯盟簽下年薪2.14億美金大約（約台幣64.8億元）。過去他曾被讚賞為「足球界喬丹」雖然在成就方面無法直接比較，但在收入方面「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）還是立於不敗。

在薪水方面，喬丹生涯最高薪是在1998年的3300萬美元（約台幣10億），而C羅在2020年球季收入達到了前所未有的10億美金（約台幣302億）看似C羅在薪水上「輾壓」喬丹，但事實上根據富比士指出，截至2022年，C羅的身價為5億美金，遠比不上喬丹的17億美金身價。

這樣的大差距是因為喬丹在籃球以外的商業版圖非常廣，創立了自己的品牌「Jordan」商業價值非常高，也遍佈全球，同時他也入主夏洛特黃蜂，這些都是近年C羅才成立的「CR7」無法比擬的。

喬丹於2003年正式退休，期間帶領公牛兩度締造三連霸霸業，退休後深耕自己的品牌，除了商業外也致力於慈善活動。而C羅目前仍還在場上奮戰，無論在球場上還是高掛球鞋後，是否能擔得起過去被曼聯球星林加德（Jesse Lingard）稱讚的「足球界喬丹」美譽，仍值得期待。

C羅 喬丹

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