快訊

新舊閣揆交棒 蘇貞昌大聲送4字、陳建仁鞠躬回「有你台灣真好」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

足球／C羅加盟前兩戰未進球 還遭球迷高呼「梅西」干擾

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
C羅在艾納斯隊第二場出賽仍是未進球。路透
C羅在艾納斯隊第二場出賽仍是未進球。路透

葡萄牙足球巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）在本周於沙烏地阿拉伯聯賽登場後，今天凌晨進行了加盟艾納斯的第二場賽事，不過依舊未有進球記錄，最終艾納斯也在沙國超級盃4強賽中以1：3不敵伊蒂哈德，無緣晉級決賽，也是C羅加盟沙國聯賽後吞下的首場敗仗。

C羅今年以天價合約加盟沙國聯賽艾納斯後，一舉一動也成為各界關注焦點，尤其在近日還傳出他獲贈了一只價值約63萬英鎊的豪錶，以表達對於他來到沙國的歡迎之意。

不過相較於場外光鮮亮麗的生活，C羅在場上似乎仍在適應沙國聯賽與新東家艾納斯的節奏，在首場比賽4次射門、0射正後，今天的第二場比賽C羅依舊未有進球記錄，甚至還在比賽中遭到對手的暴力鏟球，一度重摔在地，並將在賽後接受檢查。

而今天對手伊蒂哈德球迷也沒有輕易放過C羅，在比賽過程中就數次拍到場邊球迷高呼「梅西（Lionel Messi）」名字的畫面，希望藉此影響C羅。

最終艾納斯也在這場超級盃4強賽中以1：3不敵伊蒂哈德，全隊僅有塔利斯卡（Anderson Talisca）在第67分鐘踢進一球，艾納斯也在4強止步，而C羅下一場比賽將是2月3日晚間在沙國聯賽出戰艾法特。

C羅 超級盃 梅西

延伸閱讀

足球／C羅與梅西表演賽對決 獨進兩球但球隊落敗

足球／阿根廷瘋狂農夫花15萬坪土地 以玉米田呈現梅西巨型肖像

足球／梅西將再對決C羅 沙烏地富商出價7880萬取得黃金門票

足球／梅西、C羅睽違兩年多再對決！200萬球迷在線搶票

相關新聞

足球／C羅加盟前兩戰未進球 還遭球迷高呼「梅西」干擾

葡萄牙足球巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）在本周於沙烏地阿拉伯聯賽登場後，今天凌晨進行了加盟艾納斯的第...

匈牙利奧運短道速滑金牌兄弟入中國籍 差評多網民抵制

擁有中國血統、能說一口流利中文的匈牙利籍短道速滑選手劉少林、劉少昂兄弟，去年11月傳出向匈牙利提出更改國籍的申請，其母親...

舉重／「舉重精靈」方莞靈回台南訓練 將參加今年全國運動會

有「舉重精靈」之稱的台南女將方莞靈，在2020年東京奧運女子舉重49公斤級，以抓舉80公斤、挺舉101公斤的成績勇奪第4...

NFL專欄／七輪菜鳥帕切可 當酋長稱職綠葉

酋長隊今年選秀在第七輪選中的羅格斯大學跑鋒帕切可（Isiah Pacheco）不僅在例行賽繳出超乎預期的表現，在分區季後...

撞球／春節捷報！「大眼妹」周婕妤勇奪世界女子9號球冠軍

台灣女子撞球好手「大眼妹」周婕妤，於今天在美國舉行的世界女子9號球錦標賽決賽，以強大氣勢9：0力壓英國名將費雪(Allison Fisher)，這是她繼去年9月贏得世界女子10號球冠軍之後，四個月內第

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。