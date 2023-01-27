巴黎奧運／俄國、白俄選手可能參賽 烏克蘭揚言抵制
烏克蘭體育部長古澤特今天表示，「無法接受」俄羅斯與白俄羅斯選手可能獲准參加2024巴黎奧運，並揚言若這兩國選手獲准參賽，烏克蘭將抵制這次奧運。
法新社報導，國際奧林匹克委員會（IOC）已表示，儘管俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後，多數奧運體育項目都禁止俄國及其盟邦白俄的選手出賽，仍應「進一步探討」讓兩國選手參加2024年巴黎奧運的方法。
烏克蘭體育部長古澤特（Vadym Goutzeit）今天表示：「對我國而言，這種情況令人無法接受。」
古澤特說，基輔政府正在施壓國際奧會和其他國際組織，以爭取支持禁止俄國與白俄選手參加奧運。
古澤特在臉書寫道：「我方立場不變─只要烏克蘭戰爭持續，國際競賽中就不應該有俄羅斯與白俄羅斯選手。」
「如果我們的聲音沒被聽見，我不排除我國可能抵制和拒絕參加奧運。」
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