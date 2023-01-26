澳網／莎芭蓮卡今年不敗延續 與新科溫網冠軍爭冠

澳洲網球公開賽女子單打爭冠組合出爐，第22種子哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）橫掃前球后晉級，另一場則是第5種子的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）取得冠軍戰門票，兩人生涯對戰由莎芭蓮卡3戰全勝占優。

澳網女單四強戰今天開打，芮芭奇娜遇到白俄羅斯前球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka），表現十分強勢，以7：6（7：4）、6：3淘汰對手，繼去年印地安泉名人賽後，取得生涯對戰二連勝。

23歲的芮芭奇娜去年在溫布頓拿下生涯首座大滿貫賽冠軍，嶄露頭角，過去在澳網最多打到第三輪的她，今年也創下個人最佳成績，6連勝直抵冠軍戰，途中僅失一盤，還在16強擊敗世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）。

另一場四強戰，莎芭蓮卡面對波蘭女將蕾妮特（Magda Linette），雖然第二盤在第7局浪費了4個賽末點，但仍以7：6（7：1）、6：2獲勝，守下對戰三連勝，2023年個人至今10場賽事連勝中。

芮芭奇娜連兩場要對上白俄羅斯好手，她過去與莎芭蓮卡三次交手全輸，最近一次是2021年溫網16強，不過芮芭奇娜都能打滿三盤，這場澳網女單冠軍戰會很有看頭。