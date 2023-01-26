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「舉重精靈」方莞靈回台南訓練 將參加今年全國運動會

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
有舉重精靈之稱的台南女將方莞靈返回台南訓練，將參加今年的全國運動會。圖／台南市體育局提供
有舉重精靈之稱的台南女將方莞靈返回台南訓練，將參加今年的全國運動會。圖／台南市體育局提供

有「舉重精靈」之稱的台南女將方莞靈，在2020年東京奧運女子舉重49公斤級，以抓舉80公斤、挺舉101公斤的成績勇奪第4名，近日她返回啟蒙之地台南訓練，表示將參加今年的全國運動會，希望將金牌留在台南。

台南市長黃偉哲表示，方莞靈從國小就離開家鄉阿里山到台南市就學，就讀東原國中時因為參加田徑短跑，優異的爆發力表現被當時的校長黃添勇一眼相中，在校長熱心鼓勵及啟蒙教練林玥礽的引導下，踏入舉重世界。

方莞靈一開始對於舉重訓練感到枯燥乏味，也時常抗拒，甚至在15歲時一度放棄舉重，但林玥礽與她約定，若比賽結果未達預期就准許放棄舉重，因此她燃起勝負慾，在2018年亞洲青年暨青少年舉重錦標賽中一舉拿下金牌，打敗許多比她資深的選手，從此改變她看待舉重運動的視野，促使她毅然專心投入訓練，不間斷突破自我。

黃偉哲說，2018年莞靈雖取得亞運資格，但比賽前夕的一場車禍，造成左腳膝蓋被大燈碎片劃出12公分傷勢，即便當時眾人力勸放棄賽事，但她依舊堅毅地不饒，決定出席比賽，雖然結果不如預期，卻讓她的內心更加強大。

南市體育局長陳良乾表示，在東京奧結束後，市府積極媒合民間企業的力量，與億載會合作，每月挹注方莞靈3萬元的培訓津貼，希望她能無後顧之憂專注訓練，逐步調整步伐、備戰2024巴黎奧運。今年10月全國運動會將由台南市舉辦，也是巴黎奧運的前哨戰，將回到方莞靈與林玥礽相知相惜的主場，相信師徒情深的兩人，能為台南爭取好成績。

舉重 方莞靈 阿里

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