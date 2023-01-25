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澳網／克服對戰劣勢 第5種子莎芭蓮卡首闖4強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

今年澳網冷門爆不完，許多大種子落馬，列第5種子的白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）沒加入出局行列，今天最後一場女單8強賽以6：3、6：2拍下克羅埃西亞對手薇基克（Donna Vekic），首度晉級澳網4強，離生涯第一座大滿貫只差2勝。

莎芭蓮卡也成今年澳網4強唯一的世界前10，下戰將和非種子的30歲波蘭女將蕾妮特（Magda Linette）搶決賽門票。世界排名45的蕾妮特稍早的另場8強賽以6：3、7：5力退列30種子的捷克女將普莉絲可娃（Karolina Pliskova），生涯首闖大滿貫4強；另場4強賽將上演大滿貫得主的對決，由去年溫布頓奪冠的哈薩克美女芮芭奇娜（Elena Rybakina）碰白俄羅斯前球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）。

去年美網莎芭蓮卡就打進最終4強，澳網延續好表現，闖進8強已是個人最佳，今天碰世界排名68的薇基克，首盤就率先破發，第二盤也取得3：0絕對領先，第9局更在瓦解對手破發點下直接收下勝利。

首度在墨爾本打進4強，莎芭蓮卡笑說：「我不知道原因，但在這打進4強感覺非常特別。這是很難打的一場比賽，我非常開心獲勝，今天出賽感覺也非常好，這裡的氣氛讓人難以置信。」

兩位女將對戰紀錄其實是薇基克佔上風，過去6次碰頭只拿1勝的莎芭蓮卡透露，其實沒想太多，「她是很棒的選手，和她對決總是不好打，我認為我有保持冷靜，能預測到她的比賽內容，這讓我可以保持在比賽中，我想這就是今天關鍵。」

澳網 羅斯 美網

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