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澳網／5盤大戰晉8強 羅布雷夫：雲霄飛車簡單多了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
第5種子的俄羅斯選手羅布雷夫，在6號 五盤大戰擊敗對手。1 美聯社
第5種子的俄羅斯選手羅布雷夫，在6號 五盤大戰擊敗對手。1 美聯社

列名男單第5種子的俄羅斯選手羅布雷夫（Andrey Rublev），經歷驚心動魄的一戰，決勝盤一度2：5落後、「搶十」以0：5開局，最終靠一顆爬過球網的幸運球迎來勝利，他以6：3、3：6、6：3、4：6、7：6（11：9）擊敗丹麥新星魯內（Holger Rune），晉級澳洲網球公開賽8強，賽後形容這緊張程度就像被槍抵著頭。

此戰雙方氣勢互有往來，首盤在2：2之後是連續3局互破，羅布雷夫在5：3之際的發球局連下4分；魯內在第二盤首局歷經5度deuce後驚險保住，第4局破發，以6：3扳平局數。

羅布雷夫帶走第三盤後，魯內再度於第四盤首局就遭遇苦戰，同樣在5度deuce後保發，各1次的破發之後，魯內在盤末5：4領先時再度破掉對手發球局，成功將比賽逼進決勝盤。

魯內在第五盤先占上風，5：3領先時輪到自己的發球局，卻連續丟掉4分將優勢吐了回去，也在6：5領先時錯失兩記賽末點，讓戰線延長進入「搶十」，還把5：0的領先都花光光。

羅布雷夫後來居上，賽末點上靠一顆碰到網帶上彈進對方場內的幸運球結束比賽，他興奮仰倒在地，再趕緊爬起身向對手示意，賽後也坦言小幸運，「我有清楚地看到球打在我這側的網子上，但我不知道它是怎麼翻過去的。」

這場3小時37分鐘的比賽峰迴路轉程度，讓轉播球評柯尼格（Rob Koenig）都形容：「這場比賽的轉折比丹布朗（Dan Brown）的小說還多」。羅布雷夫賽後則被問到是否感覺像在坐雲霄飛車？他回應：「這不是雲霄飛車，雲霄飛車容易多了，這比較像他們拿槍抵著你的頭。」

羅斯

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