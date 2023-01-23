撞球／春節捷報！「大眼妹」周婕妤勇奪世界女子9號球冠軍

台灣女子撞球好手「大眼妹」周婕妤，於今天在美國舉行的世界女子9號球錦標賽決賽，以強大氣勢9：0力壓英國名將費雪(Allison Fisher)，這是她繼去年9月贏得世界女子10號球冠軍之後，四個月內第二個世界冠軍榮耀。

世界女子9號球錦標賽因疫情自2020年停辦之後，於今年才恢復比賽，上個月才度過36歲生日的周婕妤，終於可以大展身手，於這場賽事中，一路過關斬將晉級四強，先是以9：7逆轉南韓對手取得勝利，最後進軍決賽，與多次來台參加安麗盃，台灣球迷也熟悉的英國女將費雪對決，沒想到比賽呈現一面倒，年紀較輕周婕妤一路贏球取勝，不給費雪任何搶下局數機會，贏得冠軍3萬美元。

周婕妤成為繼柳信美和林沅君之後，第三位在世界9號球錦標賽奪冠的台灣選手。

周婕妤擊敗英國好手 拿下女子9號球世錦賽冠軍

「大眼妹」周婕妤今天在女子9號球世界錦標賽決賽，以9比0完封英國的艾莉森費雪、拿下冠軍，是繼去年女子10號球世錦賽後，拿下的第2座世界冠軍，成為台灣首名雙料冠軍女子撞球選手。

女子9號球世界錦標賽於台灣農曆新年期間在美國大西洋城舉行，台灣好手周婕妤一路以不敗之姿闖決賽，首場以7比2擊敗美國的選手愛波拉森（AprilLarson），接下來成為其他亞洲選手的夢魘，先以7比1打敗日本選手谷田美奈，再接連擊敗韓國的李梧靜（Lee Woo Jin）、陳慧主（Jin Hye-Ju）與徐序亞（Seo Seoa）。

周婕妤與徐序亞在4強賽中再度碰頭，周婕妤一度2比6處於落後，幸好穩住一路狂追，最終以9比7闖入決賽。不過韓國的徐序亞此次表現亮眼，師承金佳映，大膽的球風與準度，潛力無限，亦是未來不可小覷的新秀。

周婕妤於今天清晨5時決賽中9比0完封英國的好手艾莉森費雪（Allison Fisher），拿下女子9號球世界錦標賽冠軍，這是繼2022年周婕妤在女子10號球世錦賽奪冠後，拿下的第2座世界冠軍。

周婕妤成為台灣首名拿下雙料冠軍的女子撞球選手，也是繼英國的凱利費雪（Kelly Fisher）、韓國的金佳映之後，第3名同時在9號與10號雙項封后的女子選手。(中央社)