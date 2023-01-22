LPGA／徐薇淩第三輪吞4柏忌 排名下滑並列第14名

我國旅美高球好手徐薇淩在農曆年假期間赴美展開LPGA新賽季，首站總獎金150萬美元的希爾頓假期冠軍賽，徐薇淩在前兩輪打完暫時並列第3名後，今天的第三輪手感則是稍稍降溫，吞下4柏忌、抓2鳥，以74（＋2）桿繳卡，排名滑落到並列第14名。

前兩輪都打出低於標準桿3桿的徐薇淩，在新賽季的首場比賽展現火熱狀態，不過今天的第三輪賽事卻遭遇亂流，在前9洞吞下1柏忌、抓1鳥後，在第12至16洞卻狂吞3柏忌，所幸在收尾的第18洞又抓下1鳥止血，但仍是打出3天以來首次高於標準桿的表現，三輪合計打出212（－4）桿，暫時並列第14名。

而第三輪表現最佳的則為日本選手畑岡奈紗，她在今天共抓下7鳥僅吞1柏忌，以66（－6）桿成績繳卡，與美國名將柯達（Nelly Korda）一同並列第2名，距離領先的加拿大好手韓德森（Brooke M. Henderson）3桿。

對於今天打出第三輪所有選手的最低桿數，畑岡奈紗賽後說：「前兩輪我都是先抓鳥，讓我覺得狀況不錯，但今天卻是先吞下柏忌，在前9洞我並沒有按照原先所想的擊球，導致比賽打得有點掙扎，但第9洞的小鳥是極具挑戰性的路線，打出這樣的推桿讓我充滿動力，也是這一洞改變了今天的比賽。」