LPGA／冠軍專屬大賽 徐薇淩連兩輪好表現暫居第3

農曆年假期赴美展開LPGA新賽季，我國高球好手徐薇淩在「冠軍專屬」的LPGA希爾頓假期冠軍賽打出好表現，連兩輪都揮出69（-3）桿，以138（-6）桿暫並列第3位，緊追以133（-11）桿獨居領先的加拿大好手韓德森（Brooke M. Henderson）。

希爾頓假期冠軍賽總獎金150萬美金，只有過去2年在LPGA巡迴賽奪冠的球員能受邀參賽，2021年5月純絲錦標賽奪下生涯第一座LPGA金盃的徐薇淩成今年29位參賽者之一，也是唯一台將代表。

首輪前9洞猛抓5鳥的徐薇淩，繳出69（-3）桿暫居第3成績，第二輪她再以連續2洞射下小鳥開場，第4洞雖吞下柏忌，第5洞馬上再抓博蒂；總計前9洞徐薇淩抓下4鳥、吞3柏忌，轉場後第12洞和第13洞再接連射下博蒂，連兩輪同樣繳出6鳥、3柏忌的69（-3）桿表現，和英格蘭胡爾（Charley Hull）並列第3。

東京奧運摘金的美國名將柯達（Nelly Korda）以1桿之差的137（-7）桿領先徐薇淩，首輪就居領先的韓德森第二輪更繳出6鳥、無柏忌的完美表現，單輪最低桿的66（-6）桿加持下，暫以133（-11）桿獨居領先。

柯達第二輪下場前還特別關心弟弟沙巴斯丁（Sebastian Korda）表現，不同於兩位姊姊征戰高球場，柯達弟和爸爸都選擇網球路，今年澳網更以直落三拍下俄羅斯前「世界球王」梅德維夫（Daniil Medvedev），爆出今年澳網第三輪大冷門。

「他是最棒的，他手眼協調力難以置信。」柯達談到小2歲的弟弟滿口稱讚，她還透露右手持拍的弟弟運動能力傑出，自己甚至會嫉妒他的揮桿流暢度，「他是左撇子，又是先天右撇子，但他打高球是左手、曲棍球也是左手，他從小就打曲棍球，十分擅長，就像他滑冰也溜得很好，高球也打得很不錯，網球也打得很漂亮。」