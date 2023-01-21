澳網／一家都超強！美好手擊落前球王梅德維夫

今年澳網冷門爆不完，列頭號種子的衛冕軍「西班牙蠻牛」納達爾和列第2種子的挪威好手魯德（Casper Ruud）都在第二輪出局，昨天第三輪首日又有種子落地，中央球場壓軸場出賽的俄羅斯前「世界球王」梅德維夫（Daniil Medvedev）遭美國柯達（Sebastian Korda）以直落3擊落，代表第7種子也和今年第一場大滿貫說掰掰。

梅德維夫2021年和22年都打進澳網最終決賽，今年卻是第三輪就提前止步，目前世界排名31的柯達開心說：「這是場不可思議的比賽，我大概知道要怎麼打，當我有情緒起伏時也有堅持住，但我現在很激動，我打得棒極了，這對我來說是場不可思議的比賽。」

柯達以7：6（9：7）、6：3、7：6（7：4）解決梅德維夫，闖進第三輪已追平個人澳網最佳成績；澳網前他就有亮眼表現，2023年第一場比賽就在阿得雷德拍下「英國希望」墨瑞（Andy Murray）和義大利新星辛納（Jannik Sinner），決賽才在3盤激戰敗給塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），澳網擊敗梅德維夫成他大滿貫首度擊敗世界前10。

身為2018年澳網青少年單打冠軍，目前22歲的柯達出身運動世家，父親老柯達（Petr Korda）也是網球員，世界排名最高曾居第2位，1998年更贏下澳網金盃 ；柯達兩位姊姊都在高球場征戰，29歲的姊姊潔西卡（Jessica Korda）高球目前世界排名18，24歲的二姊妮莉（Nelly Korda）曾是「世界球后」，目前排名也高居第2，且是東京奧運高球金牌得主。

父親、二姊都拿過大滿貫金盃，大姊也拿過大賽亞軍，無怪乎柯達昨天擊敗梅德維夫後笑說，自己肯定是柯達家族中表現最差的成員。

妮莉本周正在LPGA希爾頓假期冠軍賽挑戰金盃，二輪打完排名第2的她還特別設了鬧鐘，透過電視關心弟弟表現，「我在用餐時看著他獲勝，真的很酷。」