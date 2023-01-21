澳網／跨盤連失10局 詹詠然女雙止步第二輪

面對去年溫布頓奪冠的哈薩克好手芮芭奇娜（Elena Rybakina），我國女網好手詹詠然和智利搭擋瓜拉琪（Alexa Guarachi）踢到鐵板，台智組合今天澳網第二輪碰手芮芭奇娜／俄羅斯帕莉歐申可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）組合，兩盤僅拿1局，2023年第一場大滿貫止步第二輪。

台智組合第一個發球局就遭破，第3局雖也破發成功，卻也是首盤唯一拿下的局數，以1：6失去首盤。

第二盤先發球的台智組合又是第一個發球局就遭破，加上第二局沒把握自己3個破發點，錯失機會下遭對手接連破發，連輸6局結束比賽。

芮芭奇娜／帕莉歐申可娃跨盤連拿10局，只花55分鐘就晉級第三輪。

結束女雙賽程的詹詠然，接續還有混雙賽程，她和摩納哥尼斯（Hugo Nys）聯手，首輪將碰頭號種子組合墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos）／薩爾瓦多阿雷瓦洛（Marcelo Arevalo）。

詹家姊妹今年澳網分頭出擊，妹妹詹皓晴混雙首輪出局，女雙和大陸女將楊釗煊列11種子，首輪過關，明天第二輪將遇西班牙布薩（Cristina Bucsa）／日本二宮真琴。