羽球／走過低潮放眼來年 李洋盼亞運世錦雙贏

走過2021東京奧運摘金的輝煌，卻也歷經2022年的低谷，對於全新的2023，羽球男雙好手李洋盼望與好搭檔王齊麟，一起在杭州亞運與世錦賽站上頒獎台。

2021賽季堪稱是李洋與王齊麟的生涯高峰，兩人自年初就在泰國連拿3站冠軍，轉戰日本東京奧運，更聯手成為台灣羽壇史上第1組在奧運奪牌、甚至摘金的組合。

才剛攀上生涯高峰的「麟洋配」王齊麟與李洋，接下來則面臨長達一年的低潮，王齊麟年中飽受足底筋膜炎之苦，去年兩人最佳戰績，僅是在自家舉行的台北羽球公開賽摘銀。

個性務實的李洋承認，他不是一個愛設定目標的人，畢竟口號喊一喊誰不會，「萬一沒達還會打擊士氣。」他直白地說，他就是單純喜歡打球，「我沒有一定要贏，只是不喜歡輸的感覺，我是那種既然要做，就要做好的個性。」

對於去年賽季，李洋直言：「是相當慘澹的一年。」不過他也認為，現在他們不適合想著如何複製過去的成功案例，而是要設法在失敗中找出解決問題的辦法，這才是積極、正面的態度。

雖不愛訂定目標，李洋則難得地透露了他對新年的展望，身為運動員的他，免不了把方向放在杭州亞運與世界羽球錦標賽，這兩場年度最大的比賽之上。

李洋表示，2018年亞運他曾和李哲輝聯手鍍銅，同一年王齊麟則和陳宏麟攜手摘銅，「我希望今年的兩場大賽，我們都能拿到獎牌，各自補足生涯中的不完美，讓我們的運動生涯更圓滿。」