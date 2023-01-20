足球／為球迷脫褲！世足賽冠軍猛將阿爾瓦雷斯只剩內褲趴趴走

英格蘭超級聯賽於今天進行一場曼城對決熱刺的比賽，曼城面臨重要一場排名第二保衛戰，但在熱刺上半場取得2：0領下，苦戰不已的曼城竟靠著下半場逆轉攻進4球，終場以4：2獲勝，其中踢進一球的曼城球員阿爾瓦雷斯(Julian Alvarez)，興奮到賽後居然把比賽短褲脫了送給現場觀眾，剩下一條內褲趴趴走，但他絲毫不以為意。

阿爾瓦雷斯是世足賽阿根廷奪冠的功臣之一，據說比賽現場那位幸運的觀眾，就是穿著他在阿根廷老東家河床隊的外衣，交談過後，應該是確定對方是要褲子而非球衣，因此大方脫下褲子，留下「驚人」的一幕。

🇦🇷❤️ Julián Álvarez vio a un hombre con la campera de River y fue directo a regalarle su short. Hermoso. pic.twitter.com/mTBj848Oc1 — FÚTBOL ARGENTINO 🇦🇷 (@TodaLaPrimeraA) January 19, 2023