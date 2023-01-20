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體操／新手爸爸李智凱 盼當兒子永遠的無敵鐵金剛

中央社／ 台北20日電
李智凱。 報系資料照
李智凱。 報系資料照

去年底剛升格成新手爸爸的「鞍馬王子」李智凱，過年家中也多了新成員，就像天底下大部分父母，只希望孩子平安健康長大，他則期許自己：「永遠當兒子的無敵鐵金剛。」

李智凱在東京奧運拿下台灣體操史上第1面奧運銀牌，去年年底也與女友完成終身大事，並且兩人有了愛的結晶，至今仍沉浸在迎接新生命的喜悅中。

寶貝兒子取名Kyson，其實不是李智凱崇洋，反而是大有來頭，他解釋，把兒子的名子拆開來，K（Kai）就是指他，Y（Yun）則是他老婆，最後的Son就是兒子，組合起來就是指他和老婆的兒子。

身為台灣體操的指標人物，是否希望未來兒子Kyson接棒練體操，對此他持開放態度，他說：「如果他有興趣，我當然全力支持，如果他不想，也不會勉強，不過還是會讓他接觸，畢竟幼兒練體操好處多多。」

身為運動員，李智凱也知道運動生涯的短暫，他搞笑地說：「我幫兒子規劃好了，他25歲以前練體操，退休後就轉打羽球，45歲以後還能打高爾夫，這樣運動生涯可以很長久。」

新的一年，李智凱馬上要開始備戰杭州亞運與明年巴黎奧運，預計最快2月就要出國參賽，對於密集的賽事他並不害怕，唯一讓他擔心的是：「我怕自己變成3C爸爸，以後兒子看到手機就喊爸，因為只有在手機視訊中才看得到我。」

就像天底下大部分父母，李智凱對Kyson的期許簡單卻很實際，「就希望他平平安安、健健康康的長大。」另一方面，他也有初為人父的豪氣與壯志，他希望兒子未來無論面對什麼樣的困難都不要怕，因為他一定會是那面最堅強的後盾，「我會永遠當兒子的無敵鐵金剛。」

李智凱 高爾夫 羽球

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