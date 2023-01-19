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桌球／鄭怡靜擊敗李昱諄 挺進WTT杜哈挑戰賽8強

中央社／ 台北19日電
鄭怡靜。 中央社
鄭怡靜。 中央社

前一天還是並肩作戰的隊友，一天後成為兵戎相見的對手，台灣桌球好手鄭怡靜拍下不留情，今天以3比0橫掃女雙的搭檔李昱諄，順利挺進WTT杜哈挑戰賽女單8強。

WTT杜哈挑戰賽今天進行單打次輪賽事，鄭怡靜與李昱諄提前會師，世界排名32的鄭怡靜以11比6、11比8、11比7擊敗自家學妹，在今年WTT的首場賽事，就闖進8強。

鄭怡靜上週在世界桌球錦標賽亞洲區資格賽，因腹瀉、頭痛不適，最後不得已提前退出賽事，經過休養後原地再戰WTT杜哈挑戰賽，在女單首輪歷經5局大戰，以3比2拍落年僅18歲、世界排名21的韓國小將申裕斌，順利晉級。

值得一提的是，鄭怡靜昨天與李昱諄在女雙首輪聯手出擊，面對蒯曼與張瑞這對中國組合，第3局7比3領先時，鄭怡靜為救球失去平衡跌倒在地，把教練鄭佳奇嚇出一身冷汗。

所幸鄭怡靜身體並無大礙，今天出賽也一切正常，唯一比較可惜的是，女雙最終未能拿下勝利，以1比3讓出勝利。

去年賽季，鄭怡靜女單最佳戰績僅止步8強，累計共5站被拒於4強門外，鄭佳奇透露，今年賽季的目標，自然是希望能比去年更好，而她也希望，鄭怡靜能穩健地朝著目標前進。

鄭怡靜 桌球

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