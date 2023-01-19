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田徑／牙買加閃電柏特投資帳戶疑遭詐近4億 僅剩36萬元

中央社／ 金斯敦19日綜合外電報導
牙買加閃電柏特。 路透社
牙買加閃電柏特。 路透社

退役的牙買加奧運金牌男子短跑名將柏特的律師表示，柏特在牙買加一間投資公司的帳戶有1270多萬美元（約新台幣3億8600萬元）不翼而飛，他正尋求追回，必要時不惜打官司。

柏特（Usain Bolt）的律師高登（Linton Gordon）17日晚間告訴路透社，柏特上週接獲通知，他在牙買加投資企業「股票與證券有限公司」（Stocks andSecurities Ltd，SSL）的帳戶結餘無故縮減至僅剩1萬2000美元（約新台幣36萬元）。

高登表示，這個帳戶裡的資金是作為柏特和他父母的退休金；若SSL不返還資金，「我們會告上法院」。

他說道：「我們感到十分失望，希望這件事的解決方式，是柏特先生要回他的錢且能安心生活。」

綽號為「牙買加閃電」的柏特於2017年退休，他曾在全球短跑界稱霸10年，拿過8面奧運金牌，家喻戶曉程度就如同巴西足球巨星比利（Pele）與美國拳王阿里（Muhammad Ali）。

柏特保有100公尺9秒58、200公尺19秒19以及400公尺接力36秒84的世界紀錄，至今無人能破。

SSL於12日發布聲明表示，公司得知一位前職員的詐欺行徑，且已經將事件通知執法單位，同時已採取相關措施保全資產及強化內部行為守則。這間公司位於牙買加首都金斯敦（Kingston）。

路透社報導，SSL並未立即回覆尋求進一步評論的電子郵件與電話。

牙買加警方16日表示，針對「據傳影響柏特先生等人士帳戶的（SSL）疑似詐欺行為」，警方的詐欺與金融調查團隊正在進行調查。

波特 高登 阿里

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