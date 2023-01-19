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打造各縣市特色體育賽事 體育署2月1日頒獎特優縣市

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
打造各縣市特色體育賽事，體育署將於2月1日舉行頒獎典禮。圖／體育署提供
打造各縣市特色體育賽事，體育署將於2月1日舉行頒獎典禮。圖／體育署提供

為推廣全民運動，發展地方運動特色，體育署自105年開始推動「運動i台灣」計畫，為持續帶動國人運動風潮，並在現有推動基礎上策進成長，更於111年至116年推動「運動i台灣2.0」計畫，以「自發、樂活、愛運動」為三大願景，體育署將在2月1日於台北寒舍艾美酒店辦理「111年特優縣市頒獎典禮」。

運動i台灣2.0計畫特優縣市頒獎是透過中央委員輔導、定期提報資料及會議檢核等數個評核項目，讓各縣市政府爭取優秀成績，以打造多樣且優質的運動環境。111年績效特優的縣市，計有宜蘭縣、台北市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣及嘉義市8個縣市政府體育局（處）長或教育處長代表出席受獎。

為持續推展國民運動風氣，體育署擬定111年至116年的「運動i台灣2.0」計畫。計畫目的為協助地方政府落實推動地方體育事務、發展地方特色運動外，並納入活絡基層體育組織、培育運動專業人力、營造友善運動環境服務，更因應社會環境發展，整合推動跨部會運動相關業務，期能逐步落實「運動健身、快樂人生」之目標。

此外，「運動i台灣2.0計畫」視地方發展現況、特性、人口結構、各族群等需求，分別提出一般專案、原住民族專案及身心障礙專案之年度計畫，包含體育活動、體育運動課程、培育及媒合國民體適能指導員、體適能檢測及競爭型計畫等。

體育署表示，運動i台灣2.0計畫協助地方政府舉辦豐富多元全民體育活動，已打造許多品牌賽事，例如2022台北國際龍舟錦標賽、2022慢城南庄山水馬拉松、2022新竹城市環湖趣暨水陸雙享系列活動以及2022日月潭國際萬人泳渡嘉年華等體育活動。透過各類型活動提供民眾體驗，進而使參與的民眾了解運動的益處，增加參與運動的時間與頻率，培養運動習慣。

頒獎典禮現場除進行隆重的獎牌頒贈儀式外，亦辦理112年中央及地方輔導機制說明及教育訓練課程，期能透過此說明會讓各縣市充分瞭解112年「運動i台灣2.0」計畫中央輔導及地方訪視機制及其職責與任務，以利推展112年「運動i台灣2.0」計畫。

體育署 國民 萬人泳渡

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