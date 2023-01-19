印度羽賽／就是贏不了 王子維遭周天成逆轉對戰10連敗

BWF超級750系列的印度公開賽，今天展開16強賽程，我國男單前二好手周天成與王子維也上演巡迴賽生涯第10度的對決，其中周天成雖然首局就出現受傷的狀況，還讓王子維先搶下一局，但後兩局急起直追，最終以18：21、21：17、21：21：10逆轉勝出，收下對戰10連勝。

上周大馬公開賽都在前兩輪就止步的周天成與王子維，本周印度公開賽都順利挺進到第二輪，不過卻必須上演「台灣內戰」，也是兩人生涯第10度在BWF巡迴賽交手，前9次都由周天成拿下勝利。

今天首局王子維在取得5：3領先後，周天成因為一次救球出現右手指受傷的狀況申請醫療暫停，在防護員的包紮治療後，周天成隨即回到球場，但似乎也影響到手感，被王子維打出一波4：1的攻勢拉開差距，儘管但該局中段周天成再度緊近比分，但卻因為失誤偏多的狀況，讓王子維以21：18先下一城。

第二局王子維乘勝追擊，不過在9：7領先時也因為右膝蓋受傷申請傷停，但仍是以11：8領先進入技術暫停，但下半局周天成再度迎頭趕上，反倒取得14：13領先，而遭到逆轉後王子維也節奏大亂，反讓周天成以21：17逆轉扳平。

決勝局王子維則是出現明顯體力下滑的狀況，讓周天成在開賽就拉開領先差距，甚至在比賽後段取得雙位數的領先，最終周天成就以21：10勝出搶下8強賽門票。