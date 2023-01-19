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足球／阿根廷瘋狂農夫花15萬坪土地 以玉米田呈現梅西巨型肖像

聯合新聞網／ 綜合報導
梅西玉米田巨型肖像。 圖擷自推特
梅西玉米田巨型肖像。 圖擷自推特

足壇巨星梅西（Lionel Messi）今年率阿根廷在世界盃奪冠，確立國家英雄的地位。阿根廷各地也出現各式致敬梅西的方法，其中一名阿根廷農夫最為瘋狂，他精心設計一座玉米田，種植出佔地124英畝（約15萬1797坪）的梅西肖像。

該名農夫名為Maximiliano Spinazze。他透露創作理念與方法，「現在他們是世界冠軍，很高興我可以透過自身的專業表示敬意。」「我參照梅西蓄鬍的肖像，計算種植玉米田所需要的種子，其中頭髮、鬍子的部分就會撒特別多。」

當然如此壯舉不是農夫一人就能達成，他也找上農業工程師Carlos Faricelli協助，在播種機裡加入電腦程式運算，機器就能知道每平方公尺的種子播撒量，確保梅西的五官形成對比，讓玉米田呈現的梅西樣貌更加準確。

梅西

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