英超／曼聯搶二大戰遭逼和失利 中止C羅離隊後最長5連勝

葡萄牙著名球星C羅(Cristiano Ronaldo)世足賽後從英超曼聯轉戰沙地拉伯聯賽艾納斯隊，即將全力準備迎來第一場對梅西、姆巴佩所屬的巴黎聖日耳曼隊表演賽，吸引全球目光；不過，老東家曼聯並未因C羅離開而對戰績有所影響，雖於今天凌晨在英超對決水晶宮的補賽，最終遭到對手補時踢平而以1：1中止本季最長5連勝，這讓他們搶攻排名第二戰役失利，但仍維持其強勢地位。

曼聯於今天對排名12水晶宮的比賽，原本預期贏面頗大，上半場第43分鐘曼聯B費(Bruno Fernandes)率先破門進球，取得1：0領先，眼見堅持到下半場比賽即將結束，進入傷停補時卻大意失荊州，被對手自由球踢進逼平比數而結束比賽。曼聯若獲勝將取得本季第13勝戰績，可上升至第二名，但最後以12勝4負3和，仍落後12勝3負3和的曼城隊。

曼聯結束這一波在世足賽5連勝，而下一戰23日就將迎來萬眾矚目，對抗目前排名第一的15勝1負2和的阿森納，將是各界期待的一場好戲，兩隊前一次交手是曼聯3：1作客獲勝。

曼聯曾在開季吞下二連敗一度排名墊底被看笑話，C羅離隊風波更使得球隊內部紛擾不已，如今C羅離開，球隊反而一帆風順，倒成了好事一樁。