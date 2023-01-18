WTT挑戰賽鄭怡靜李昱諄晉級 女單16強台灣內戰

台灣桌球女雙組合鄭怡靜、李昱諄今天先在世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈挑戰賽女單賽事分頭作戰，均搶下晉級門票，接下來將在16強上演「台灣內戰」戲碼。

在卡達舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈挑戰賽，今天展開各組會內賽賽程。

世界排名第32的鄭怡靜女單首輪出戰排名第21的韓國小將申裕斌，雙方過去2度交手，各拿1勝，最近一次對戰是在去年突尼斯挑戰賽，鄭怡靜以直落三勝出，但今天碰頭，打起來卻不輕鬆。

鄭怡靜前3局結束，局數以2比1搶先聽牌，原有機會拿下第4局，但錯失3個賽末點機會，所幸決勝局穩住陣腳，以11比5贏得勝利，和女雙搭檔李昱諄各自搶下女單晉級門票，兩人將在16強對決。

陳思羽在女單首輪接力上陣，歷經5局苦戰，未能突圍，以局數2比3輸給印度好手巴特拉（Manika Batra），無緣晉級。

馮翊新這次男單、男雙與混雙3線作戰，儘管混雙失利，但男雙首輪和黎昕祐搭檔，與中國組合梁儼薴與薛飛激戰5局，決勝局更在落後4分情況下上演逆轉秀，以11比6勝出，挺進8強。

另外，台灣「桌球教父」莊智淵目前世界排名第17，男單首輪對手為排名第48名的印度選手卡邁爾（Achanta Sharath Kamal），雙方過去5度交手，莊智淵以3勝2敗略占上風，最近一次在去年亞洲盃碰頭，莊智淵以4比1勝出，未料今天戰況出乎意料，莊智淵以直落三落敗。

莊智淵結束單打賽事後，晚間與徒弟彭王維聯手，面對韓國組合安宰賢與趙承敏，「彭王配」全場幾乎一路落後，最終以0比3敗下陣來。