快訊

「穿7-11制服考學測」引熱淚卻遭公司內部調查 真相曝光太傷人

全球最有價值500大品牌出爐！蘋果被擠下居第二 台灣3公司進榜

WTT挑戰賽鄭怡靜李昱諄晉級 女單16強台灣內戰

中央社／ 台北18日電

台灣桌球女雙組合鄭怡靜、李昱諄今天先在世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈挑戰賽女單賽事分頭作戰，均搶下晉級門票，接下來將在16強上演「台灣內戰」戲碼。

在卡達舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈挑戰賽，今天展開各組會內賽賽程。

世界排名第32的鄭怡靜女單首輪出戰排名第21的韓國小將申裕斌，雙方過去2度交手，各拿1勝，最近一次對戰是在去年突尼斯挑戰賽，鄭怡靜以直落三勝出，但今天碰頭，打起來卻不輕鬆。

鄭怡靜前3局結束，局數以2比1搶先聽牌，原有機會拿下第4局，但錯失3個賽末點機會，所幸決勝局穩住陣腳，以11比5贏得勝利，和女雙搭檔李昱諄各自搶下女單晉級門票，兩人將在16強對決。

陳思羽在女單首輪接力上陣，歷經5局苦戰，未能突圍，以局數2比3輸給印度好手巴特拉（Manika Batra），無緣晉級。

馮翊新這次男單、男雙與混雙3線作戰，儘管混雙失利，但男雙首輪和黎昕祐搭檔，與中國組合梁儼薴與薛飛激戰5局，決勝局更在落後4分情況下上演逆轉秀，以11比6勝出，挺進8強。

另外，台灣「桌球教父」莊智淵目前世界排名第17，男單首輪對手為排名第48名的印度選手卡邁爾（Achanta Sharath Kamal），雙方過去5度交手，莊智淵以3勝2敗略占上風，最近一次在去年亞洲盃碰頭，莊智淵以4比1勝出，未料今天戰況出乎意料，莊智淵以直落三落敗。

莊智淵結束單打賽事後，晚間與徒弟彭王維聯手，面對韓國組合安宰賢與趙承敏，「彭王配」全場幾乎一路落後，最終以0比3敗下陣來。

莊智淵 桌球 鄭怡靜

延伸閱讀

大馬羽賽／山口茜晉級4強 靜待台灣內戰勝者出爐

桌球／鄭怡靜、李昱諄資格賽2連勝 獲世錦賽門票

桌球／馮翊新劉馨尹資格賽逆轉勝 奪世錦賽門票

關懷弱勢 桌球教父莊智淵為鼓山分局寒冬送暖開球

相關新聞

足球／中華女足0：2不敵泰國 包欣玄重披國家隊戰袍

中華女足隊今天與泰國國家隊進行國際足球友誼賽，雙方前次交手是2022印度女子亞洲盃附加賽，中華女足以3：0拿下勝利，但此...

印度羽賽／首局一度領先 許玟琪仍不敵安洗瑩無緣16強

BWF超級750的印度公開賽今天展開32強賽賽程，這次在戴資穎未參賽的情況下單獨扛起女單重任的許玟琪，今天碰上世界排名第...

印度羽賽／李佳馨、鄧淳薫晉女雙16強 許玟琪晚間戰安洗瑩

BWF超級750系列的印度公開賽，我國雙打好手今天在32強賽陸續傳來捷報，其中男雙「李楊配」李哲輝／楊博軒僅花34分鐘就...

台灣運彩春節連十天24小時營業 籃球特尾樂加碼最高8,000倍

台灣運動彩券公司今(18)日表示，農曆春節鴻「兔」大展的時刻即將到來，台灣運彩與您一起喜迎兔年，春節連假十天，提供三大新...

印度羽賽／李哲輝、楊博軒退日本組合 今年首勝挺進16強

印度羽球公開賽今天展開第2天賽程，台灣男雙組合李哲輝與楊博軒僅花34分鐘，以21比14、21比13淘汰日本組合松居圭一郎...

NFL／海盜遭牛仔重創止步外卡 布雷迪最後一舞未定

2022年1月16日午後在主場，坦帕灣海盜隊在外卡戰以31比15取勝費城老鷹隊；一年之後同樣的場地和挑戰，海盜隊出賽達拉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。