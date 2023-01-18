印度羽賽／首局一度領先 許玟琪仍不敵安洗瑩無緣16強

BWF超級750的印度公開賽今天展開32強賽賽程，這次在戴資穎未參賽的情況下單獨扛起女單重任的許玟琪，今天碰上世界排名第4名的南韓天才少女安洗瑩，在首局前段還一度領先的情況下，最終許玟琪仍是以17：21、9：21敗下陣來，無緣16強。

上周在超級1000馬來西亞公開賽打到8強賽，最終在台灣內戰不敵戴資穎的許玟琪，本周世界排名衝上第16名持續改寫生涯新高，而今天在女單32強賽她則是碰上上周在大馬公開賽拿下亞軍的安洗瑩。

開賽後許玟琪趁著安洗瑩失誤偏多，不斷回擊出界與掛網，一度取得8：2的領先優勢，不過安洗瑩在重新調整步調後連追3分，不僅將比數追到9：9平手，還反以11：10領先進入技術暫停。

首局後段兩人也展開激烈的拉鋸，但許玟琪在關鍵時刻卻連續出現吊球掛網和回擊出界的狀況，讓安洗瑩以21：17先搶下首局。

第二局安洗瑩乘勝追擊，開局就拉出一波4：0的攻勢，不過許玟琪也沒有因此洩氣，一度反取得7：6領先，不過安洗瑩仍是穩住陣腳逆轉比數，並在局中逐漸擴大領先差距到雙位數，最終安洗瑩就以21：9拿下勝利，挺進到16強。