快訊

直升機失事…數名烏克蘭高層喪命 澤倫斯基回應了

日本2022年外國觀光客轉增！台灣排名第二 第一名是「這國家」

12生肖比一比！屬兔的人到越南「變屬貓」 背後原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

印度羽賽／首局一度領先 許玟琪仍不敵安洗瑩無緣16強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
印度羽賽在戴資穎未參賽的情況下，單獨扛起台灣女單重任的許玟琪，首戰不敵南韓天才少女安洗瑩。 聯合報系資料照
印度羽賽在戴資穎未參賽的情況下，單獨扛起台灣女單重任的許玟琪，首戰不敵南韓天才少女安洗瑩。 聯合報系資料照

BWF超級750的印度公開賽今天展開32強賽賽程，這次在戴資穎未參賽的情況下單獨扛起女單重任的許玟琪，今天碰上世界排名第4名的南韓天才少女安洗瑩，在首局前段還一度領先的情況下，最終許玟琪仍是以17：21、9：21敗下陣來，無緣16強。

上周在超級1000馬來西亞公開賽打到8強賽，最終在台灣內戰不敵戴資穎的許玟琪，本周世界排名衝上第16名持續改寫生涯新高，而今天在女單32強賽她則是碰上上周在大馬公開賽拿下亞軍的安洗瑩。

開賽後許玟琪趁著安洗瑩失誤偏多，不斷回擊出界與掛網，一度取得8：2的領先優勢，不過安洗瑩在重新調整步調後連追3分，不僅將比數追到9：9平手，還反以11：10領先進入技術暫停。

首局後段兩人也展開激烈的拉鋸，但許玟琪在關鍵時刻卻連續出現吊球掛網和回擊出界的狀況，讓安洗瑩以21：17先搶下首局。

第二局安洗瑩乘勝追擊，開局就拉出一波4：0的攻勢，不過許玟琪也沒有因此洩氣，一度反取得7：6領先，不過安洗瑩仍是穩住陣腳逆轉比數，並在局中逐漸擴大領先差距到雙位數，最終安洗瑩就以21：9拿下勝利，挺進到16強。

許玟琪 戴資穎

延伸閱讀

大馬羽賽／戴資穎上升回世界第2 許玟琪第16創生涯新高

大馬羽賽／無緣決賽門票 戴資穎：永遠為自己加油

大馬羽賽／山口茜收對戰5連勝 戴資穎4強止步無緣爭冠

大馬羽賽／戴資穎輕取許玟琪 將與山口茜爭決賽門票

相關新聞

印度羽賽／首局一度領先 許玟琪仍不敵安洗瑩無緣16強

BWF超級750的印度公開賽今天展開32強賽賽程，這次在戴資穎未參賽的情況下單獨扛起女單重任的許玟琪，今天碰上世界排名第...

印度羽賽／李佳馨、鄧淳薫晉女雙16強 許玟琪晚間戰安洗瑩

BWF超級750系列的印度公開賽，我國雙打好手今天在32強賽陸續傳來捷報，其中男雙「李楊配」李哲輝／楊博軒僅花34分鐘就...

台灣運彩春節連十天24小時營業 籃球特尾樂加碼最高8,000倍

台灣運動彩券公司今(18)日表示，農曆春節鴻「兔」大展的時刻即將到來，台灣運彩與您一起喜迎兔年，春節連假十天，提供三大新...

印度羽賽／李哲輝、楊博軒退日本組合 今年首勝挺進16強

印度羽球公開賽今天展開第2天賽程，台灣男雙組合李哲輝與楊博軒僅花34分鐘，以21比14、21比13淘汰日本組合松居圭一郎...

NFL／海盜遭牛仔重創止步外卡 布雷迪最後一舞未定

2022年1月16日午後在主場，坦帕灣海盜隊在外卡戰以31比15取勝費城老鷹隊；一年之後同樣的場地和挑戰，海盜隊出賽達拉...

自行車／山線？海線？兩個願望一次滿足

0114趁天氣還沒轉冷之前趕快約騎一波，不免俗出發前一定要先吃好吃飽，一間位於大古山下的《杉林鹿。早餐》 就是我們這次覓食的早餐店。 吃完超好吃的大飯糰後準備出發！！一開始騎的大古山約1

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。