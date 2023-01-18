印度羽賽／李佳馨、鄧淳薫晉女雙16強 許玟琪晚間戰安洗瑩

BWF超級750系列的印度公開賽，我國雙打好手今天在32強賽陸續傳來捷報，其中男雙「李楊配」李哲輝／楊博軒僅花34分鐘就直落二擊敗日本組合，女雙李佳馨／鄧淳薫同樣以21：17、21：16直落二擊敗香港選手楊雅婷／楊霈霖，挺進到16強賽。

女雙世界排名第32名的李佳馨／鄧淳薫，過去曾3度與世界排名第30名的楊雅婷／楊霈霖交手，且三場比賽都是在去年3月進行，不過李佳馨／鄧淳薫僅在斯洛伐克公看賽拿下過一勝，接下來在葡萄牙、波蘭對戰都吞下敗仗。

不過雙方今天再度交手，李佳馨／鄧淳薫也展現極佳任性，在首局局中一度3分落後的情況下，先是連得4分逆轉戰局，在香港組合再度追平比分後，更是頂住壓力以一波5：1的攻勢關門，以21：17先下一城。

第二局前段兩組人馬更是展開激戰不斷互換領先，不過在10：10後李佳馨／鄧淳薫未再讓對手反超前，並靠著局中一波4：0攻勢奠定勝基，最終以21：16直落二勝出，挺進到16強賽。

男雙世界排名第34名的李哲輝／楊博軒，今天遭遇世界排名第30名的日本組合松居圭一郎／竹內義憲，也是兩組人馬生涯的首度交手，最終台灣組合在兩局賽事幾乎都領先的情況下，以21：14、21：13直落二勝出，但16強賽就將遭遇第3種子的馬來西亞謝定峰／蘇偉譯。

今天我國還將有兩組人馬將登場，包括女單二姐許玟琪晚間將出戰上一戰馬來西亞公開賽奪下亞軍的南韓天才少女安洗瑩，一日兩戰的李佳馨則將在混雙賽場與葉宏蔚搭擋出戰泰國組合，力拚一日兩勝。