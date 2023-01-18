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澳網／曾在法網遭納達爾上課 華裔第三代麥唐納成黑馬

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
擁有一半華裔血統的美國男單好手麥唐納爆冷擊敗衛冕冠軍納達爾。 法新社
擁有一半華裔血統的美國男單好手麥唐納爆冷擊敗衛冕冠軍納達爾。 法新社

祖父、母來自中國大陸，擁有一半華裔血統的美國男單好手麥唐納（Mackenzie McDonald），今天在澳網男單第二輪賽事扮演黑馬，以直落三擊敗帶傷撐完全場的男單衛冕者「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），他賽後表示，儘管生涯第一次與納達爾在法網交手時，自己完全無法突破「紅土之王」，但這次雙方在硬地賽碰頭，則讓他充滿著信心。

27歲的麥唐納，雖然是在美國出生與成長，不過卻擁有2分之一的華裔血統和4分之一的蘇格蘭和英格蘭血統，在去年8月時他的世界排名曾來到生涯新高的第48名，而這次澳網前個人排名則是第65名。

麥唐納生涯第一次與納達爾交手是在2020年的法網64強，當時納達爾在3盤賽事中僅丟掉4局就勝出，不過雙方今天再度碰頭麥唐納卻展現更佳的狀態，在前兩盤賽事中都率先破發，並且一路保持領先，最終更在納達爾帶傷撐完全場的情況下，以直落三爆冷取勝，淘汰了今年男單第一種子與衛冕者。

對於成功從納達爾手中搶下勝利，麥唐納也直言今天狀況確實很好，尤其開賽就隨即進入節奏，不論是發球、回擊球的表現也都讓他感到滿意，「他是一名令人難以置信的冠軍，無論是面對什麼樣的狀況他都沒有放棄，能夠與這樣的頂尖球員對抗總是很艱難的一件事。比賽後段他甚至讓我差點失去節奏，還好我保持了專注並順利完成這場比賽。」

儘管前一次在法網交手被納達爾打得毫無招架之力，但麥唐納也直言今天在硬地賽碰上納達爾，也讓他有自信能夠擊敗對手，「我們上次在紅土交手，他給我迎頭痛擊，在紅土球場是很難突破他的，但我開心能在硬地球場與他有交手機會，更開心能夠贏得勝利。」

納達爾 法網 澳網

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