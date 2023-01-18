自行車／山線？海線？兩個願望一次滿足

0114趁天氣還沒轉冷之前趕快約騎一波，不免俗出發前一定要先吃好吃飽，一間位於大古山下的《杉林鹿。早餐》 就是我們這次覓食的早餐店。

吃完超好吃的大飯糰後準備出發！！一開始騎的大古山約1K多，騎起來的坡度也不容易😅

從緩上坡到陡坡也是騎到喘噓噓。

大古山直上106縣道至小7貝比門市，天氣好沿路可以看到很多車友往返在106縣道上，此路段沒有急陡坡只有長緩坡是一條滿適合想要進階的車友練習的路段。

小7貝比門市稍作休息準備下滑105至荖阡坑路，直上觀音山遊客中心。

只能說叔叔們有練過啊！荖阡坑路的坡都沒在客氣的～路如其名每次騎都像打牌突然被出老千～急陡嚇死寶寶了！

還好中後段的坡度有軟有硬可以稍稍喘口氣😮‍💨從三叉路口走荖阡坑路到遊客中心約5.5K。

騎到底往上騎約1K就是遊客中心了

出遊客中心後我們走華富山路下山接西濱，下滑時要放慢速度小心一點。

想在西濱稍作停留的車友也可以到summers time行動咖啡喝喝下午茶看看海喔！

沿路有著壯觀的發電大風車是西濱著名的風景之一。

接著就是我們的重頭戲買美味的麵包🍞買完麵包後拍拍照就準備回程囉✌️

一定要來的復興航棧·幸福烘培屋說走就走的肥輪海大叔們⬆️

下次還想去哪兒呢？

後記：距離75K爬升約944m